05.02.2017

Nach der Keulungsaktion am 2. Februar in der Höllohe hat sich der Verdacht des Ausbruchs der Wildvogel-Geflügelpest in weiteren drei Fällen im Landkreis bestätigt. Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald hat inzwischen die hochpathogene Form des Aviären Influenza Virus Subtyp H5N8 nachgewiesen.

Bei den drei verendeten Stockenten und einem Bläßhuhn in Krondorf, einem in Nittenau aufgefundenen Schwan und einer Wildente, die unmittelbar außerhalb der Höllohe tot aufgefunden wurde, wurden bereits am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen Viren labordiagnostisch nachgewiesen. Das Landratsamt hat für die drei neuen Bereiche jeweils einen Sperrbezirk von drei Kilometer und ein zusätzliches Beobachtungsgebiet von zehn Kilometer rund um den Fundort eingerichtet. An den Hauptzufahrtswegen zu diesen Gebieten werden Schilder mit der deutlichen Aufschrift "Wildvogelgeflügelpest-Sperrbezirk" oder "Wildvogelgeflügelpest-Beobachtungsgebiet" gut sichtbar angebracht. In beiden Bereichen gelten strenge Einschränkungen. Die Allgemeinverfügungen werden am Montag im Amtsblatt und in der Homepage des Landkreises veröffentlicht.Als weitere Vorsichtsmaßnahmen bleiben für den gesamten Landkreis Schwandorf das verfügte Ausstellungsverbot und die Aufstallungspflicht in Kraft. Das Landratsamt weist darauf hin, dass Geflügelhalter, die ihren Bestand noch nicht dem Veterinäramt gemeldet haben, dies schnellstmöglich nachholen sollen.Auch Kleinbetriebe müssen zusätzliche Biosicherheitsmaßnahmen einhalten. Es bestehen Aufzeichnungspflichten über die Zahl der verendeten Tiere und über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro Bestand. Geflügelhaltungen dürfen nur mit Schutzkleidung betreten werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass das Schuhwerk beim Betreten und Verlassen von Geflügelställen gewechselt wird. Beim Ein- oder Ausstallen von Geflügel sind Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Die Ställe sind gegen unbefugten Zutritt zu sichern.Unterdessen sind dem Landratsamt weitere tote Vögel gemeldet, für die noch kein Befund vorliegt. Die Bürger werden gebeten, verendetes Wassergeflügel sowie Wildvögel nicht ohne Schutzhandschuhe zu berühren. Des Weiteren wird empfohlen, Hunde und Katzen nicht frei laufen zu lassen. Hunde sollten beim Spazierengehen im Uferbereich angeleint werden. Jagende Hunde können Wildvögel aufschrecken und damit zu einer Virusverbreitung führen. Für die Bevölkerung wurde unter der Nummer 09431/471-146 ein Bürgertelefon zur Vogelgrippe eingerichtet.Der Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten ist nach derzeitigen Erkenntnissen und bei bestimmungsgemäßem Verzehr unbedenklich.