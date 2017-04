Wirtschaft Schwandorf

26.04.2017

Immer mehr Regionen vermarkten sich mittlerweile professionell mit einer Marketingstrategie und einer dazu passenden Wort-Bild-Marke. Im Landkreis Schwandorf gab es so etwas bisher nicht. Doch das soll sich jetzt mit dem Projekt "Der Landkreis als Marke" ändern. Um eine hohe Akzeptanz der neuen Marke zu erreichen, wird eine breite Zielgruppe eingebunden. Hierzu fand am Dienstag im Landratsamt der erste Workshop zu dem Projekt statt. Die Behörde gab das Ergebnis in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach einer Begrüßung durch Landrat Thomas Ebeling und das Team von "Die Jäger von Röckersbühl", einer Agentur für strategisches Vertriebsmarketing, wurden die Teilnehmer demnach aufgefordert zu benennen, welches Tier den Landkreis Schwandorf heute darstellen könnte. Dabei kristallisierte sich eine Tendenz zu den Tieren Schwan, Maus und Fuchs heraus. Wo sich die Region heute befindet, wurde zudem über eine Stärken-Schwächen-Analyse herausgearbeitet. Als Top drei der Stärken konnten der wirtschaftliche Erfolg, die Vielfalt der Natur- und Freizeiträume sowie das Bildungsangebot im Landkreis Schwandorf festgehalten werden. Als größte Schwächen wurden die fehlende positive Außendarstellung, das verbesserungswürdige ÖPNV-Angebot und das Ost-West- bzw. Nord-Süd-Gefälle im Landkreis genannt.Im nächsten Arbeitsschritt wurden konkrete Fragen zu den Themen Tourismus, Freizeit, Kultur und Gesellschaft, Arbeit sowie Medien gestellt. Dazu konnte jeder seine eigene Meinung festhalten. Die Ergebnisse hierzu müssen noch herausgefiltert werden. Vorläufig kann gesagt werden, dass der Landkreis in vielen Bereichen mit einem abwechslungsreichen und vielfältigen, aber zum Teil zu wenig bekannten Angebot aufgestellt ist.Am Ende des ersten Workshops wurde erneut die Frage aufgeworfen, mit welchem Tier der Kreis in drei Jahren assoziiert werden soll. Hier hatte dann der Löwe einen deutlichen Vorsprung im Vergleich zu den anderen gewählten Tieren. Im Verlauf dieses Markenbildungsprozesses werden in den nächsten Monaten noch zwei Workshops stattfinden.Im Zuge des Regionalmanagements im Landkreis Schwandorf wurde das Projekt "Der Landkreis als Marke" ins Leben gerufen. Dieses wird mit einem Fördersatz von 80 Prozent durch das Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat unterstützt. Ziel ist es, die Wahrnehmung und Wiedererkennung der Region nach innen und außen zu erhöhen. Zur Sicherung einer zielgerichteten Durchführung des Projektes wurden "Die Jäger aus Röckersbühl" mit dem Projekt beauftragt. Mit ihnen zusammen werden die einzelnen Projektschritte durchlaufen. Letztendlich werden Marketingbotschafter ermittelt, welche die Marke nach außen tragen sollen.