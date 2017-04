Wirtschaft Schwandorf

"Die Zahlen", sagte Hans Prechtl, "sind sehr überschaubar". Der Pressesprecher des Landratsamtes interpretierte mit seiner Bemerkung eine Übersicht, wie viele Elektroautos im Landkreis Schwandorf zugelassen wurden. Christina Schnappauf hat sich so ein Auto zugelegt. Und zieht daraus einen ganz besonderen Nutzen.

Wie beantragt man den "Umweltbonus"? Insgesamt stehen 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung - 600 Millionen Euro kommen vom Bund. Ist das Geld alle, endet automatisch die Laufzeit der Kaufprämie. Das Bafa, das dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist, hat das Antragsformular online gestellt (www.bafa.de/umweltbonus). Die Behörde hatte 2009 im Zuge der Wirtschaftskrise auch schon die sogenannte Abwrackprämie bearbeitet. Zusammen mit dem Antrag muss der Käufer den Kauf- beziehungsweise Leasingvertrag für das Elektroauto hochladen. Insgesamt listet das Bafa 109 Fahrzeugmodelle auf, für die die Kaufprämie auf Antrag gezahlt wird. 15 348 Autos wurden bislang gefördert. Laut Übersicht wurde der Bonus bisher besonders häufig für die Modelle Renault Zoe, Audi A3, BMW i3 und BMW 225xe beantragt.

Dass die E-Mobilität ein Thema ist, steht außer Frage. Doch in der Realität sieht es noch immer so aus, dass das ökologische Fahren zwar in den Herzen und Hirnen der Menschen Terrain gewinnt, aber nicht auf den Straßen - zumindest nicht denen der Region. Am Ende des Jahres 2015 gab es nämlich im Landkreis Schwandorf lediglich 19 Autos mit reinem Elektromotor oder mit einem Hybridantrieb (das ist eine Kombination von Elektro- und Verbrennungsmotor).Ein Jahr später sah es etwas besser aus. "2016 sind 89 weitere Pkw dazu gekommen, das waren 19 Elektroautos und 70 Hybridautos", wusste Prechtl. Insgesamt fahren im Landkreis derzeit also nur 108 E-Autos der beiden Antriebsarten. Zum Vergleich: 2016 wurden bei der Kreisbehörde 6889 Autos zugelassen. Da fallen die 89 Ökoautos jenes Jahres mit ihrem 1,3-Prozent-Anteil praktisch nicht ins Gewicht. Dabei gäbe es für sie doch einen "Umweltbonus" beim Kauf.Christina Schnappauf schwört auf ihr Elektroauto. Die Steuerfachangestellte hat sich als Hybridfahrzeug einen BMW 2er Active Tourer zugelegt. Die 40 Kilometer zur Arbeit in Neun-aigen, die sie jeden Tag fahren muss, legt das Auto überwiegend mit seinem Elektromotor zurück. Wenn die 31-Jährige aussteigt, kann sie bei ihrer Chefin Helga Beer den Akku aufladen, am Abend ist er voll.Nach dem neuen Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr ist das kostenlose elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridautos im Betrieb des Arbeitgebers sogar steuerfrei. "Für den Arbeitnehmer liegt kein Arbeitslohn vor, wenn dieser geldwerte Vorteil zusätzlich zum üblichen Lohn gewährt wird", informierte Steuerberaterin Helga Beer (Wernberg-Köblitz). Dies gelte nicht nur, wenn der Arbeitnehmer mit seinem privaten Fahrzeug beim Arbeitgeber kostenlos Strom tankt, sondern auch, wenn ihm der Arbeitgeber einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlässt.Was Helga Beer und Christina Schnappauf besonders freut: Für die Kanzlei entsteht kein zusätzlicher Aufwand, weil der Strom aus der kanzlei-eigenen Photovoltaikanlage stammt. So werde auch ein Beitrag zur Ökologie geleistet.Was die Bezuschussung eines Neuwagens ("Umweltbonus") anbelangt, so erhält der Käufer eines reinen Batterie-elektrischen Neuwagens oder eines neuen Autos mit Brennstoffzelle insgesamt 4000 Euro. Davon übernimmt der Bund die Hälfte, die andere Hälfte muss der Automobilhersteller dem Käufer als Nachlass gewähren. Für Plug-in-Hybride - also Fahrzeuge mit Verbrennungs- und Elektromotor, die sich an der Steckdose laden lassen - gibt es 3000 Euro, ebenfalls je zur Hälfte von Bund und vom Hersteller getragen. Grundsätzlich fördert der Staat über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) mit der Prämie Autos mit einem CO²-Ausstoß von unter 50 Gramm je Kilometer. Neben Privatpersonen können auch Unternehmen, Vereine, Körperschaften und Stiftungen die Prämie beantragen.Ziel ist es, mit dem "Umweltbonus" die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Personenwagen anzukurbeln. Bislang scheint aber die selbst gesteckte Vorgabe, im Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen zu haben, nicht erreicht zu werden.