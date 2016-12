Wirtschaft Schwandorf

24.12.2016

Schwandorf/Regensburg. Er gibt den oberpfälzischen Volks- und Raiffeisenbanken seit 2005 ein "Gesicht". Mit dem Erreichen des 63. Lebensjahres im März 2017 legt Maximilian Zepf sein Amt als Präsident des Genossenschaftsverbands Oberpfalz nieder.

Mitarbeiter-Zahl unter 3000

Der (Für-)Sprecher von 31 Volks- und Raiffeisenbanken gibt zeitgleich seine neun überregionalen Ämter in der Raiffeisen-Organisation auf. Zepf, dienstältester "Genossen"-Bezirkspräsident in Bayern, macht zum 30. Juni nächsten Jahres auch den Weg frei als Vorstand der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau. Der Abschied des Spitzenbankers fällt in unruhige Zeiten ... Wie noch nie in ihrer Geschichte sehen die Volks- und Raiffeisenbanken durch die (politisch gewollte) Niedrigzinspolitik der EZB ihr ganzes Geschäftsmodell "kaputt gemacht". 1999 gab es noch 56 selbstständige Volks- und Raiffeisenbanken in der Oberpfalz, heute 31 - und 2017 wohl nur noch 27, wenn die geplanten Verschmelzungen zustande kommen. "Wir haben bei weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange bei den Fusionen erreicht", erwartet Zepf über "kurz oder lang" - in den nächsten fünf bis sieben Jahren - eine Halbierung der Zahl der Genossenschaftsbanken."Jeden zwickt es auf der Kostenseite", sagt Zepf offen. Im Gespräch mit unserer Zeitung räumt er ein, dass sich die Zahl von derzeit mehr als 3400 Beschäftigten nicht halten lassen wird: "Die 3000er Marke wird deutlich unterschritten werden müssen." Selbstverständlich über natürliche Fluktuation. Maximilian Zepf prognostiziert, dass durch die Digitalisierung in naher Zukunft alle "einfachen Tätigkeiten" wegfallen und die Fusionen im "nachgelagerten Bereich" (z. B. Personalwesen, Controlling, Regulatorik) zu deutlich weniger Mitarbeitern führen werden. In den Geschäftsstellen sei die Kunden-Frequenz stark rückläufig.Einschränkungen der intensiven Sponsoren-Tätigkeit für das Allgemeinwohl sieht Zepf nicht. "90 Prozent der Gelder dafür kommen aus dem Gewinnsparen." Rückblickend empfindet er es als großes Glück, fast 40 Jahre lang in einer "sehr lebendigen und hoch demokratischen Organisation arbeiten zu können". Um eine ausgefüllte Zeit im Ruhestand ist dem passioniertem Weinkenner (Schwerpunkt Rotweine aus der Toskana und dem Piemont), Oldtimer-Fan und großem Liebhaber klassischer Musik nicht bange. Übrigens: Als Zepf 2001 die Verantwortung im Vorstand für die Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau übernahm, war sie ein Sanierungsfall. 2017 übergibt er ein wohlbestelltes Haus.