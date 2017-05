Wirtschaft Schwandorf

12.05.2017

12.05.2017

Die Zuchtviehauktion des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz am Mittwoch in der Schwandorfer Naabhalle war geprägt durch eine gute Qualität der angebotenen Zuchttiere. Sehr gute Preise waren bei den weiblichen Zuchtkälbern zu verzeichnen. Die Erlöse bei den Jungkühen stiegen gegenüber der Auktion im April deutlich an. Das teilte der Zuchtverband mit.

132 Tiere im Angebot

Die nächsten Termine

Bei den Zuchtbullen wurden diesmal elf hoffnungsvolle Jungtiere mit überdurchschnittlicher Qualität angeboten. Für den Prüfeinsatz wurden fünf Bullen von den Besamungsstationen Neustadt an der Aisch und Marktredwitz-Wölsau erworben. Weitere zwei Bullen konnten zu guten Preisen in den Natursprung verkauft werden. Mit lediglich 29 aufgetriebenen frischmelkenden Jungkühen war die Auktion auch diesmal zu knapp beschickt. Die angebotenen Tiere überzeugten durchweg mit guter Qualität und hoher Milchleistung. Trotz guten Wetters hatte sich eine ganze Reihe von Kaufinteressenten eingefunden.Bei flottem Versteigerungsverlauf errechnete sich am Schluss der Auktion ein Durchschnittserlös von netto 1 675 Euro. Alle angebotenen Jungkühe fanden innerhalb kurzer Zeit ihre neuen Besitzer. Mancher Kaufinteressent, der auf geringere Preise gehofft hatte, musste die Heimreise ohne Tiere antreten. Besonders gefragt waren auch diesmal wieder laufstallgewohnte Tiere mit guten Euteranlagen. Die durchschnittliche Tagesmilchleistung lag diesmal bei 28,8 Kilogramm Milch.Mit 132 angebotenen Tieren war der Markt für weibliche Zuchtkälber diesmal sehr gut beschickt. Trotz des großen Angebots konnten - wegen der großen Nachfrage - nicht alle Käuferwünsche erfüllt werden. Bei flottem Marktverlauf wurden ausnahmslos alle Kälber zu sehr guten Erlösen vermarktet.Am Schluss der Kälberversteigerung errechnete sich ein Durchschnittspreis von 450 Euro pro Kalb. Gefragt waren Tiere mit guter Entwicklung und guten väterlichen und mütterlichen Abstammungen. Bei der Versteigerung der männlichen Nutzkälber am 8. Mai waren durchweg gute Erlöse zu erzielen. Bei einem Durchschnittsgewicht von 92 Kilogramm wurde ein Erlös von 5,82 Euro je Kilogramm Lebendgewicht erzielt. Für ein männliches Kalb mussten die Käufer somit durchschnittlich 535 Euro (Preise netto) anlegen.Der nächste Zuchtviehmarkt - für Bullen, Kalbinnen, Jungkühe und weibliche Zuchtkälber - findet in Schwandorf am Mittwoch, 7. Juni statt.Termine der nächsten Nutzkälbermärkte in Schwandorf sind am Montag, 22. Mai; Dienstag, 6. Juni und Montag, 19. Juni.