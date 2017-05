Wirtschaft Schwandorf

11.05.2017

Zehn Milliarden Euro entgehen dem Fiskus jährlich durch unkorrekte Kassenführung in Handel und Gewerbe. Der Staat schiebt den Tricksereien nun einen Riegel vor und verpflichtet die Betriebe zur Nachrüstung ihrer Kassensysteme. Darüber informierte der betriebswirtschaftliche Berater der Handwerkskammer Oberpfalz, Thomas Biermann, bei einer Veranstaltung im Fortbildungszentrum in Charlottenhof.

Ob in der Bäckerei, beim Frisör oder in der Gastronomie - Schwerpunkt jeder Betriebsprüfung im bargeldintensiven Gewerbe werde in Zukunft die Kontrolle der Kassenführung sein, so der Referent vor über 100 Zuhörern. Bereits kleine Fehler bei den umfangreichen Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten könnten erhebliche Folgen haben.Kassensysteme, die keine Einzeldaten über zehn Jahre speichern können oder Exportmöglichkeiten bieten, dürfen seit 2017 nicht mehr eingesetzt werden. Die strikte Einhaltung der Vorgaben werde durch die Finanzverwaltung geprüft. Ab 2018 wird der Finanzverwaltung die Möglichkeit einer unangekündigten Kassen-Nachschau eingeräumt, und ab 2020 sind alle Kassensysteme mit der neuen Technik nachzurüsten.Der Vertreter der Regierung der Oberpfalz, Dr. Robert Feicht, informierte über die Fördermöglichkeiten zur Nachrüstung der digitalen Systeme. Der Freistaat habe das Förderprogramm "Digitalbonus" für Klein- und Mittelbetriebe aufgelegt. Jährlich stehen 20 Millionen Euro für "Digitalisierung und IT-Sicherheit" zur Verfügung. Bis jetzt seien bereits 1300 Anträge eingegangen, so Dr. Robert Feicht. Eine genehmigte Maßnahme werde mit bis zu 10 000 Euro gefördert. Möglich seien auch Darlehen bis zu einer Höhe von zwei Millionen Euro.