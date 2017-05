Wirtschaft Schwandorf

Schwerer Schlag für die Mitarbeiter von Schmack Biogas: Bei einer Betriebsversammlung am Mittwoch verkündete das Unternehmen: Rund 50 der etwa 150 Beschäftigten am Standort Schwandorf werden bis Jahresende entlassen.

Das Unternehmen Schmack Biogas ist eine GmbH und Tochterunternehmen der Viessmann Group. Laut dem Internet-Auftritt von Schmack beschäftigt der 1917 gegründete Mutterkonzern etwa 11 600 Mitarbeiter, und der Umsatz beträgt rund 2,2 Milliarden Euro. Schmack Biogas gibt es seit 1995. Im Jahr 2009 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Seit 2010 zählt es zu den Viessmann-Werken. (doz)

(doz/rhi) Schmack reagiert damit laut einer Pressemitteilung auf die insgesamt schwache Entwicklung der Biogas-Branche. Derzeit gibt es in Deutschland rund 8000 Anlagen. Laut Albrecht von Truchseß, Pressesprecher des Mutter-Konzerns Viessmann, stagniert diese Zahl aber seit Jahren. Das liege an den geänderten politischen Rahmenbedingungen. Es seien etwa die Förderung für Biogasanlagen und die Einspeisevergütung herunterzufahren worden. Truchseß erklärte: "Der Zubau ist weitgehend zum Erliegen gekommen."Deutschland sei für Schmack Biogas der wichtigste Markt. In der Pressemitteilung heißt es: "Das Ausland kann diese Entwicklung bei weitem nicht kompensieren." Für die rund 50 betroffenen Mitarbeiter sollen "sozialverträgliche Lösungen gefunden werden".Künftig will sich das Unternehmen auf die Wartung und Optimierung der bestehenden Biogas-Anlagen konzentrieren. "Hier sehen wir genügend Potenzial", sagte der Pressesprecher. Zugleich zieht Schmack sich aus dem Geschäft der Planung und Erstellung neuer Biogas-Anlagen zurück. Bestehende Projekte würden noch abgearbeitet, allerdings keine neuen Aufträge angenommen. Weiter fortführen wird Schmack sein Servicegeschäft, das angesichts eines Gesamtbestands von rund 8000 Anlagen allein in Deutschland weiter interessant ist.Geschäftsleiterin Dr. Doris Schmack hielt am Mittwoch einen Vortrag über das Forschungsprojekt "Power-to-Gas" (Bericht folgt). Dabei sprach sie auch über die Entlassungen. Sie erklärte: "In den vergangenen drei Jahren ist der Markt zusammengebrochen." Sie befürchtet, dass auch die Forschung im Bereich Biogas abnimmt, wenn keine neuen Anlagen gebaut werden.