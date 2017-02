Wirtschaft Schwandorf

Am Girls' Day informieren sich Mädchen über Ausbildungsberufe und technische Studiengänge in den Bereichen Handwerk, Technik, Naturwissenschaften und IT, in denen Frauen eher selten vertreten sind. Auch die Betriebe in der Region sind zum Mitmachen aufgefordert: Am Donnerstag, 27. April, findet der Mädchen-Zukunftstag im Agenturbezirk Schwandorf statt.

Wer macht mit?

Girls' Day ist ein wichtiger Baustein zur Berufs- und Studienorientierung, Unternehmen können sich und ihre Arbeitsbereiche vorstellen und den Schülerinnen werden viele - teilweise auch nicht bekannte - Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten präsentiert. Auch die teilnehmenden Betriebe und Institutionen profitieren: Erfahrungsgemäß haben sich viele der teilnehmenden Mädchen für eine spätere berufliche Karriere bei dem besuchten Unternehmen entschieden. Engagement wird belohnt! Machen sie als Unternehmen mit und öffnen sie interessierten Schülerinnen ihre Labore, Büros und Werkstätten.Parallel zum Girls' Day findet am 27. April der Boys' Day statt: Für die Jungen stehen an diesem Tag Berufe aus den Bereichen Pflege, Soziales und Erziehung im Mittelpunkt. Vorgestellt werden aber auch Berufe, in denen Männer bislang unterrepräsentiert sind. Fast die Hälfte der männlichen Auszubildenden entscheidet sich für einen von zehn jungentypischen Ausbildungsberufen - darunter ist kein einziger aus dem sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich. Gerade in diesen Berufsfeldern sind aber mehr männliche Fachkräfte und Bezugspersonen in hohem Maße gesellschaftlich erwünscht.Vor diesem Hintergrund ermuntern die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Schwandorf Dorothea Seitz-Dobler und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Schwandorf, Helga Forster, Firmen und Einrichtungen, sich am Girls' Day und Boys' Day zu beteiligen.Nähere Auskünfte und Anmeldeformulare erhalten interessierte Unternehmen für den Girls' Day bei Dorothea Seitz-Dobler per Mail unter: Schwandorf.BCA@ arbeits agentur.de oder Telefon unter: 09431/200-250. Einrichtungen können sich für den Boys' Day an Helga Forster unter Helga.Forster@ landkreis-schwandorf.de oder Telefon unter 09431/471-357 wenden.