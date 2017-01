Wirtschaft Schwandorf

Der Arbeitsmarkt ist robust, die Beschäftigtenzahlen in der Region sind hoch wie nie. Der Chef der Agentur für Arbeit, Joachim Ossmann, blickt entsprechend optimistisch in die Zukunft. Trotz weltwirtschaftlicher Risiken und der großen Zahl an Geflüchteten.

Sechs Jahre in Folge

Beschäftigung steigt

Im Jahresdurchschnitt waren in den Landkreisen Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Cham und in der Stadt Amberg - also im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwandorf - 7964 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren knapp 100 mehr als 2015. Das berichtete Ossmann bei der Pressekonferenz zur Arbeitsmarkt-Jahresbilanz am Mittwoch.Mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent im Jahresdurchschnitt 2016 wurde im Bezirk Schwandorf zum sechsten Mal in Folge der bayerische Durchschnitt (3,5 Prozent) unterboten. "Das ist umso bemerkenswerter, als der Jahresschnitt durch die hohe Winterarbeitslosigkeit belastet wird", sagte Ossmann. "Die Oberpfalz hat so wirtschaftsstarke Standorte wie Oberbayern überholt", stellte er fest. Der Aufschwung ist beachtlich: Allein der Agenturbezirk Schwandorf zählte 2007 noch rund 13 000 Arbeitslose, jetzt sind es knapp 8000.Die Zahl der "Unterbeschäftigten" im Bezirk umfasst neben den Arbeitslosen auch die Menschen, die beispielsweise eine Maßnahme der Agentur absolvieren oder aus anderen Gründen wie etwa Krankheit nicht für den Markt verfügbar sind. Diese Zahl lag im Jahresschnitt 2016 bei etwa 10 600 und blieb damit auf Vorjahresniveau. Arbeitslosengeld bezogen von den knapp 8000 Menschen ohne Job im Jahresschnitt 4230 Menschen, von Hartz IV mussten gut 3730 leben. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen (länger als ein Jahr) blieb mit etwa 1710 konstant. Sie wieder in Arbeit zu bringen, sei "naturgemäß schwierig", so Ossmann.Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Bezirk ist für Ossmann ein wichtiger Gradmesser. Sie stieg im Jahr 2016 auf 157 344 und damit auf einen neuen Rekordwert. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag diese Zahl noch bei 143 000.Unter den knapp 8000 Arbeitslosen in den drei Landkreisen und der Stadt Amberg sind 1343 Ausländer, das entspricht einem Anteil von etwa 17 Prozent. Von diesen 1343 stammen 563 aus Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Pakistan und Somalia. Der Großteil ist zwischen 15 und 35 Jahre alt.Ossmanns Prognose für 2017 ist optimistisch. Seiner Einschätzung nach sind die Unternehmen der Region gut aufgestellt. Er stützt sich auf Umfragen und sieht einen Zuwachs um weitere 2000 Arbeitsplätze im Gesamtbezirk als realistisch an, mit Schwerpunkten in Handel, im Bau- und Gastgewerbe, im Gesundheitswesen und in der Metallbranche. Die politische Entwicklung in den USA könne aber auch die Region treffen. Die Wirtschaft sei stark exportorientiert. (Hintergrund, Innenteil)