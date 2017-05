Wirtschaft Schwandorf

03.05.2017

6

0 03.05.2017

(ch/exb) 300 Arbeitslose weniger als noch im März, dazu eine wachsende Nachfrage nach Fachkräften: Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Geschäftsstelle Schwandorf der Agentur für Arbeit brummt. Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis (ohne Bereich Oberviechtach) reduzierte sich binnen Monatsfrist um 12,4 Prozent.

Günstige Entwicklung

1610 Stellen gemeldet

Auch im Vergleich zum April des vergangenen Jahres reduzierte sich die Arbeitslosigkeit spürbar. Joachim Ossmann, Chef der Agentur für Arbeit Schwandorf

Mitte April waren im Bezirk der Geschäftsstelle Schwandorf rund 2140 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet, rund 260 Personen oder 10,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Laufe des Berichtsmonats konnten rund 1040 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 80 Personen bzw. 6,8 Prozent weniger als im März. Die Arbeitslosenquote ging von 3,2 Prozent im März auf 2,8 Prozent im April zurück. Im April des vergangenen Jahres lag die Quote bei 3,2 Prozent."Der regionale Arbeitsmarkt entwickelte sich im April weiter günstig. Die Arbeitslosigkeit ging im Zuge der fortgesetzten Frühjahrsbelebung beachtlich zurück. Auch im Vergleich zum April des vergangenen Jahres reduzierte sich die Arbeitslosigkeit spürbar. Hinzu kommt, dass sich die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter verstärkte und sich damit die Einstellungsperspektiven für Arbeitssuchende verbesserten", sagte der Leiter der Agentur für Arbeit Schwandorf, Joachim Ossmann. Weiterhin stabil zeigte sich der Arbeitsmarkt insbesondere in der metallverarbeitenden Industrie, in der Elektro-/Elektronikbranche, im Kfz-Handwerk, der Logistik, im Sozial- und Gesundheitswesen und der IT-Branche.In diesen Bereichen besteht eine besonders hohe Nachfrage nach Fachkräften, aber zum Teil auch nach qualifizierten Helferinnen und Helfern. In den übrigen Branchen und Berufsbereichen blieb die Arbeitsmarktlage im Berichtsmonat nach wie vor robust. Betriebe meldeten im Bezirk der Geschäftsstelle Schwandorf von Januar bis April rund 1920 sozialversicherungspflichtige Stellen neu zur Besetzung, 90 Angebote oder 4,9 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.Im gemeinsamen Stellenpool der Arbeitsagentur und des Jobcenters waren im April rund 1610 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote gemeldet, 290 Angebote oder 22 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.