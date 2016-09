Wirtschaft Schwandorf

19.09.2016

Die Aussteller gingen in Vorleistung: 400 Euro Standgebühr und zwei Tage personelle Präsenz. Wer sich an der Herbstmesse am Wochenende in der Oberpfalzhalle beteiligte, fragte allerdings nicht nach dem wirtschaftlichen Nutzen. "Es geht um Imagepflege", erklärt Immobilienmakler Maximilian Baumgärtner.

Breite Palette

Regelmäßiger Termin

In dieser Einschätzung sind sich alle 52 Aussteller einig. Auch die Autohändler, die im Außenbereich ausstellten und dem Dauerregen trotzten. Das Foyer der Halle verwandelte sich zur Teststrecke für die neuesten Segway-Produkte. Im Inneren der Halle herrschte Messestimmung.Die Aussteller hatten sich viel Arbeit gemacht und präsentierten sich und ihre Angebote an attraktiven Ständen. Es war eine breite Palette vertreten. Von A bis Z, von Auto bis Zweirad. Da warb der Baubiologe für sein Energiesparhaus, der Staubsauger-Vertreter pries seine Erzeugnisse an, und der Brautmodenstand erwies sich als Hingucker.Wer dazu noch Geschenke verteilte, konnte sich der Aufmerksamkeit sicher sein. So wie ein Verbrauchermarkt, der zur Wurst auch noch das Brot verteilte. Für das leibliche Wohl sorgte ferner das Messe-Cafe. Dort füllten die Besucher fleißig Teilnahmekarten für diverse Gewinnspiele aus. Die Aussteller lockten schließlich mit Preisen im Wert von 2000 Euro. Nach zehnjähriger Abstinenz kam die Verbrauchermesse gut an. Wenn es nach Organisator Peter Mayer und Oberbürgermeister Andreas Feller geht, soll die Ausstellung in Zukunft jedes Jahr am Wochenende nach Schulbeginn im September stattfinden. Dann erhoffen sie sich eine noch stärkere Beteiligung der Schwandorfer Gewerbetreibenden. "Viele wollten erst einmal sehen wie es läuft und beim nächsten Mal mitmachen", erfuhr Peter Mayer in den Gesprächen .