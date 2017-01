Wirtschaft Schwandorf

31.01.2017

31.01.2017

Die stark steigende Arbeitslosigkeit im Winter trifft den Landkreis Schwandorf gewöhnlich härter als andere Regionen. In diesem Jahr fiel der saisonale Anstieg trotz der großen Kälte nach den Zahlen der Agentur für Arbeit vom Dienstag aber verhältnismäßig günstig aus. Im Bezirk der Geschäftsstelle Schwandorf (Landkreis ohne Bereich Oberviechtach) stieg die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar deutlich an, und zwar um rund 470 arbeitslos gemeldete Arbeitnehmer oder rund 21 Prozent. Insbesondere Arbeitnehmer mit Außenberufen des Bau- und Baunebengewerbes und des Landschaftsgartenbaus meldeten sich arbeitslos. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,0 Prozent im Dezember auf 3,6 Prozent im Januar. Im Januar des vergangenen Jahres lag die Quote aber noch bei 4,1 Prozent.

Mitte Januar waren im Schwandorfer Geschäftsstellenbezirk rund 2730 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres ging die Arbeitslosigkeit merklich zurück, und zwar um rund 300 Personen oder 10 Prozent. Im Laufe des Januars meldeten sich rund 1130 Arbeitnehmer arbeitslos, rund 290 Personen mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2016 meldeten sich 170 Personen oder 13,2 Prozent weniger."Der regelmäßige Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar fiel in diesem Jahr schwächer aus als vor einem Jahr. Die allgemein gute Lage auf dem Arbeitsmarkt erlaubt einen positiven Blick auf das begonnene Jahr 2017. Vor allem qualifizierte Fachkräfte werden weiterhin von einer raschen Integration profitieren. Nach wie vor wichtig für die Bewerber sind die räumliche Mobilität und die Flexibilität hinsichtlich der Tätigkeit. Bei den Betrieben kommt es insbesondere darauf an, vorhandenes Potenzial zu qualifizieren ", sagte der Leiter der Agentur für Arbeit Schwandorf, Joachim Ossmann.Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich im Januar insgesamt jahreszeitlich bedingt abgeschwächt. Dabei hat sich auch im Bereich der Zeitarbeit die Nachfrage rückläufig entwickelt.Im Januar meldeten Betriebe dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und des Jobcenters rund 300 Stellen zur Besetzung, 70 Stellen oder 19 Prozent weniger als im Januar 2016.