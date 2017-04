Wirtschaft Schwandorf

28.04.2017

Es sind vor allem Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um Kinder zu erziehen oder ihre Angehörigen zu pflegen. Wenn sie nach einer Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, erhalten sie Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit. Aber noch nicht alle Frauen, die in den Beruf zurückkehren wollen, nehmen diese Möglichkeit wahr.

Um Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu unterstützen, findet einunter derin der Agentur für Arbeit Schwandorf statt. Interessierte Frauen können direkt mit der für sie zuständigen Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Dorothea Seitz-Dobler sprechen.Am Telefonaktionstag können alle Fragen rund um den Wiedereinstieg gestellt werden: Zur Rückkehr ins Berufsleben, zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zu den vielfältigen besonderen Unterstützungsangeboten der Agentur für Arbeit für Berufsrückkehrerinnen. „Es gibt in der mittleren Oberpfalz ein großes Potenzial von Frauen mit guter Ausbildung. Diese Frauen möchten wir für den Arbeitsmarkt gewinnen und über die Angebote der Agentur für Arbeit informieren“, betonte Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit Schwandorf.Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt die Erwerbsbeteiligung von Frauen unter anderem durch Weiterbildungsangebote in Teilzeit, Übernahme von Kinderbetreuungskosten während einer Qualifizierung sowie E-Learning-Angeboten.Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Schwandorf, erläutert: „Der Telefonaktionstag bietet Frauen die Gelegenheit, sich unkompliziert und unverbindlich über die Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme oder zusätzliche Informationsquellen zu informieren. Durch den direkten Kontakt wird individuell besprochen, was in verschiedenen Lebenssituationen ratsam wäre.“