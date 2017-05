Wirtschaft Schwandorf

11.05.2017

Die Bildung stand bei einer Veranstaltung in der Oberpfalzhalle am Mittwochabend im Fokus. Den Titel mit dem sie überschrieben war, fanden die meisten Teilnehmer unglücklich gewählt: "Ausbildung contra Studium?" Vielmehr Zuspruch fand Ralf Bormanns Aussage "Wir rocken die Bildungslandschaft".

Ein junger Mensch braucht keine Angst zu haben: So gut wie heute waren die Chancen noch nie. MdB Marianne Schieder

"Oberpfalz dual" und "Berufsschule plus" Das Berufliche Schulzentrum Schwandorf plant zwei Projekte. Bei "Oberpfalz dual" handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und Hochschule. Jede bayerische Berufsschule soll sich schwerpunktmäßig um einen dualen Studiengang kümmern. Laut Schulleiter Ralf Bormann befinde man sich noch in der Findungsphase. "Oberpfalz dual" könnte nach einer vorsichtigen Schätzung im Sommer 2018 starten. Für "Berufsschule plus" hat Bormann schon einen Antrag gestellt. Er hofft, dass dieses Projekt ab Sommer umgesetzt wird. Schüler haben dabei die Möglichkeit, während ihrer Ausbildung die Fachhochschulreife zu erlangen. (doz)

Die hatte der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Oskar von Miller vor einiger Zeit fallen lassen. Gastgeber Harald Zintl, Leiter des Regensburger Regionalbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung, nahm das Statement dankend als Einführung für die Veranstaltung auf. Er sagte: "Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend Auszubildende. Andererseits ist Deutschland nach wie vor angeblich im Akademisierungswahn." Ein breites Feld. Zwei Stunden waren aber nicht genug Zeit, um eingehend alle Themen dazu zu diskutieren. So schaffte es etwa Industrie 4.0 nur zu einer Erwähnung. Dafür mangelte es nicht an interessanten Aussagen.MdB Marianne Schieder etwa erklärte: "Im Grunde geht es um die Sicherung der Fachkräfte-Basis." Sie fordert, weniger den Blick auf das Gegeneinander von Ausbildung und Studium zu richten, und mehr auf den demografischen Wandel. Man müsse sich verstärkt um die jungen Menschen ohne Berufsausbildung kümmern. Außerdem appellierte sie an die Betriebe, die unter dem Fachkräftemangel leiden: "Wenden Sie sich den Frauen zu." Im Allgemeinen sprach die Bundestagsabgeordnete dem Berufs-Nachwuchs Mut zu: "Ein junger Mensch braucht keine Angst zu haben: So gut wie heute waren die Chancen noch nie."Das unterstreicht auch die Aussage von Gerhard Springs, Personalleiter bei Horsch Maschinen Schwandorf: "Als Arbeitgeber muss ich mich heute attraktiv gestalten." Deshalb investiert das Unternehmen auch in die Fort- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Allerdings riet Springs den jungen Arbeitnehmern: "Ja, wir brauchen Menschen mit fachlicher Qualifikation. Aber: Lasst Euch Zeit. Auch die Persönlichkeit muss reifen."Ob nun Ausbildung oder Studium. Für Berufsschulleiter Bormann ist das nicht das vorwiegende Thema: "Wir haben ein marktwirtschaftliches System, das gilt auch für die Bildung. Der Markt wird es irgendwann regeln." Professorin Andrea Klug, Präsidentin der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden, schlug in diesselbe Kerbe. Zum Thema Akademisierungswahn stellte sie die Fragen: "Ist das in der Region überhaupt ein Thema? Ist es nicht künstlich konstruiert?" Fest stehe, dass 80 Prozent der OTH-Absolventen in der Region bleiben. Ihr Credo laute ohnehin: "Wir müssen miteinander arbeiten und uns ergänzen." Das könnte im Falle von OTH und der Berufsschule Schwandorf bald bei "Oberpfalz dual" (siehe Infokasten) der Fall sein.Bormann kann sich eine Kooperation mit Amberg-Weiden, aber auch mit der OTH Regensburg vorstellen - in jedem Fall arbeitet er mit einer Oberpfälzer Hochschule zusammen. Professorin Klug umgarnte den Berufsschulleiter zumindest schon einmal, in dem sie mit Blick auf die Bildungslandschaft sagte: "Wir werden bald eine Band gründen, um gemeinsam zu Rocken."