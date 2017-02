Wirtschaft Schwandorf

07.02.2017

78

1 07.02.201778

Weitere Keulung, dazu ein Unfall mit einem Verletzten in der Höllohe: Der Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis lässt die Verantwortlichen nicht zur Ruhe kommen. Der Krisenstab im Landratsamt entscheidet am Mittwoch über das Schicksal eines weiteren Vogelbestands.

Kleidung sichergestellt

Möglicherweise kommt wegen der Sondersituation für die Tauben eine Quarantäne infrage. Hans Prechtl, Pressesprecher des Landratsamts

Schwandorf/Teublitz. Die Feuerwehr musste ausrücken, dazu die Rettungskräfte, weil sich am Dienstag ein 89-Jähriger Zutritt zum Wildpark Höllohe verschafft hatte; möglicherweise über einen Pfad, der nicht abgesperrt war. Das teilte der Sprecher des Landratsamts, Hans Prechtl, den Oberpfalz Medien mit. Damit nicht genug: Der Mann stürzte in eine Voliere, verletzte sich und war obendrein mit Vogelkot und Federn verdreckt. Er musste sich ausziehen und dekontaminiert werden.Seine Kleidung wurde sichergestellt, die Feuerwehr half mit einem Trainingsanzug aus. Obwohl der Verdacht auf eine schwerwiegende Verletzung bestand, ließ sich der Mann nicht ins Krankenhaus bringen, sondern machte sich auf eigene Verantwortung auf den Heimweg. Die Polizei Burglengenfeld ist von dem Vorfall informiert, führt aber keine Ermittlungen, weil keine Anzeige vorliegt. Ob das Landratsamt als Hausherr eine stellt, ist noch offen. Ebenso die Frage, ob der Senior für den Einsatz der Rettungskräfte finanziell aufkommen muss.In direkter Nachbarschaft des Wildparks liegt der Geflügelhof des Geflügelzuchtvereins Teublitz. Dort waren bis Sonntag zwei Hühner verendet. Die sollten am Montag zur Untersuchung abgeholt werden. Bis dahin waren weitere neun Vögel dahingerafft. Untersuchungen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit brachten die traurige Gewissheit, dass auch diese Vögel mit dem H5-Virus infiziert waren. Deshalb musste der weitere Bestand von 15 Enten und Hühnern am Dienstag gekeult werden. "Wir haben in diesem wie auch in der Höllohe die Alternativen geprüft", sagte Prechtl. Ein Teil der Hühner, die verendet waren, war noch vor Ausbruch der Krankheit auf einem Geflügelmarkt zugekauft worden. Auch der Bestand des Verkäufers werde nun untersucht, sagte Prechtl.Jetzt stehen die 75 Tauben im Fokus, die in einem Schlag des Geflügelzuchtvereins nahe der Höllohe untergebracht sind. Tauben erkranken zwar nicht an der Geflügelpest, könnten sie aber als Virusträger übertragen, sagte Prechtl. Von den Zuchttauben seien Abstriche gemacht worden, sagte Prechtl, diese Proben werden nun getestet. "Wir arbeiten daran, die Vögel zu retten", sagte Prechtl. "Möglicherweise kommt wegen der Sondersituation für die Tauben eine Quarantäne infrage." Das Ergebnis der Untersuchung erwartet Prechtl für Mittwoch; dann tagt auch der Krisenstab und fällt weitere Entscheidungen."Wir tun nur das, was notwendig ist, wie in den bisherigen Fällen auch", bekräftigte Prechtl.Am Dienstagabend sprach Prechtl außerdem von weiteren 10 bis 15 verendeten Wildvögeln, die den Tag über bei Feuerwehren und anderen Stellen gemeldet oder abgegeben wurden. Auch diese Kadaver werden untersucht.___Weitere Informationen im Internet: