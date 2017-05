Die Umgestaltung des Schlossbauernhofs zu einem Dorfzentrum wurde bereits im Jahr 2012 auf den Weg gebracht. Nun kann es aber zu Verzögerungen kommen.

Aufträge vergeben

"Auf dünnem Eis"

Zur Kirwa im vergangen Jahr war der Stadel als erster Bauabschnitt fertiggestellt. Auch zahlreiche Dorfbewohner hatten fleißig mit angepackt, damit erstmals auf dem Platz gefeiert werden konnte. Beim Umbau und der Sanierung des bestehenden Stallgebäudes des Ensembles drängt der Gemeinderat auf eine schnellere Gangart. Jetzt könnten die Arbeiten aber ausgebremst werden: Wie bei der Gemeinderatssitzung zu hören war, wurde laut einer Mitteilung des Architektenbüros Rösch bei der Baustellenbegehung Ende April ein Schädlingsbefall im Dachstuhl des Stallgebäudes festgestellt. Dieser müsse bekämpft werden. Die Firma Binker Materialschutz rät zu einer Heißluftbehandlung.Gemeinderat Reinhard Wegerer warf die Frage auf, ob angesichts dessen nicht auch eine völlige Dachstuhlerneuerung in Betracht gezogen werden könnte. Dieser Vorschlag löste eine breitere Diskussion im Gemeinderat aus, da ja die Dacheindeckung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Um Verzögerungen zu vermeiden, schlug Zweiter Bürgermeister Franz Grabinger vor, sich baldmöglichst mit Architekt Markus Rösch zusammenzusetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Auch mit der Regierung der Oberpfalz sollte dieser Alternativvorschlag erörtert werden.Aufgrund des Wegfalls der Geheimhaltung gab Bürgermeister Hans Gradl aus der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung zwei Auftragsvergaben bekannt: Die Asphaltierung der Kocher-Stollen-Straße auf der Länge von rund 320 Metern übernimmt das Unternehmen Strabag aus Wackersdorf für 27 063 Euro. Die Firma Hydro Aluminium hat für diese Sanierung einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro in Aussicht gestellt. Die Arbeiten sind bereits ausgeführt. Die Lieferung von fünf neuen Gemeinde- und zwei Landkreisfahnen sowie drei Deutschland- und Bayernfahnen ging für 1171,91 Euro an "Fahnen Koch" aus Coburg.In einem Bauvorbescheid beantragte ein Bürger die Erweiterung seiner Hundezucht in Altfalter. Diese befindet sich zurzeit bei seinem Wohnhaus in Altfalter. Zur Vermeidung von Lärmbelästigung gegenüber den Nachbarn und wegen einer artgerechten Haltung ist die Realisierung auf dem beantragten Standort beabsichtigt.Wie Bürgermeister Hans Gradl berichtete, liegt das Vorhaben im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan als Bereich der Landwirtschaft dargestellt. Mit Ausnahme "privilegierter Vorhaben" ist der Außenbereich von der Bebauung frei zu halten. Eine solche Privilegierung scheide aber aus, da das Vorhaben keinem forst- beziehungsweise landwirtschaftlichen Betrieb dient. Als "Sonstiges Vorhaben" sei die beabsichtigte Maßnahme ebenfalls nicht zulässig, da öffentliche Belange - die Ausweisung der Fläche als Landwirtschaft - beeinträchtigt werden."Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis", merkte der Bürgermeister an. Bei einer Gegenstimme verweigerte der Gemeinderat dem Bauvorhaben deshalb das gemeindliche Einvernehmen. Gegen den Bauantrag auf Dachgeschossausbau mit zwei Dachgauben und Balkonerweiterung mit Außentreppe in Schwarzach hatte das Gremium keine Einwände.Die Verrechnungssätze der Personalkosten für Leistungen an Private liegen aktuell netto bei 31 Euro je Stunde. Ab Januar wird eine tarifliche Lohnerhöhung von zwei Prozent, mindestens 75 Euro, gewährt. Aus dieser Erhöhung ergibt sich ein durchschnittlicher Verrechnungssatz von 32,39 Euro. Dieser wird für Arbeiter des Bauhofs Schwarzach ab 1. Juni 2017 auf 35 Euro je Stunde festgesetzt.