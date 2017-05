Fleißige Helfer reinigen den Spielplatz

Schwarzach-Altfalter. (ga) Der OGV Altfalter-Schwarzach organisierte einen Arbeitseinsatz am Spielplatz in Altfalter. Die durchwachsene Witterung tat der Aktion keinen Abbruch und vor dem einsetzenden Regen konnten die Arbeiten beendet werden. Insbesondere wurden am Spielplatz die Bäume und Sträucher zurückgeschnitten, der Grillplatz und Teerfläche gesäubert, der Spielsand von Laub und Ästen befreit, das Unkraut gejätet und neuer Rindenmulch aufgebracht.

Es musste Hundekot, vor allem im Bereich der Schaukel, beseitigt werden. Auch die Kinder der "Löwenzähnchen" packten fleißig mit an, vor allem beim Schnittgut wegtragen und Rindenmulch verteilen. Im Anschluss wurde auch noch der Parkplatz an der Bushaltestelle gereinigt und am Ende gab es für alle Bratwürste, Getränke und Kuchen am Grillplatz. Bild: ga