Im Stall mithelfen, erfahren, wie viel Wasser eine Kuh am Tag trinkt, Getreidearten erkennen, Heuduft riechen - kurzum einen Bauernhof mit allen Sinnen erleben. Das bietet die Projektwoche "Sommer.Erlebnis.Bauernhof" den Schulklassen vom 26. bis 30. Juni. Aber eigentlich das ganze Jahr, wie Annemarie Frank vom Schwandorfer Landwirtschaftsamt versicherte.

Fünf Erlebnisbauernhöfe machen bei der Aktion mit, die für die Schüler kostenlos ist, weil der Freistaat die Finanzierung der Besuche übernimmt (mit Ausnahme der Kosten für An- und Abfahrt). So lädt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schwandorf alle 3. und 4. Klassen der Grundschule sowie alle Jahrgangsstufen an Förderschulen ein, mit ihren Lehrern einen Bauernhof in ihrer Nähe zu besuchen, versicherten Annemarie Frank und Behördenleiter Reinhold Witt bei einem Gespräch auf dem Hof der Familie Fritsch im Schwarzacher Ortsteil Weiding.Kreisbäuerin Sabine Schindler vom "Schindlerhof" in Oed bei Nittenau, Christa Müller vom "Peter-Anderl-Hof" in Oberpfreimd, Johann und Christa Fritsch vom "Fritschhof" in Schwarzach-Weiding, Daniela Schönberger vom Hof "Beim Schmied" in Brudersdorf bei Nabburg, sowie Johann und Silvia Plank vom "Auhof" bei Schwandorf nahmen an dem Gespräch teil und stellten ihre jeweiligen Angebote vor. Viele dieser Bauernhöfe haben Tiere, der "Peter-Anderl-Hof" hat sich auf Bio-Ackerbau spezialisiert. "Erlebnis Bauernhof" biete nicht nur einen kostenlosen Besuch eines Betriebes, sondern auch Lernprogramme mit Lehrplanbezug, außerschulisches Lernen in authentischer Umgebung und Förderung wichtiger Kompetenzen, hieß es.Teilnahmebedingungen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Lehrkräfte unter www.erlebnis- bauernhof.bayern.de und auf dem Plan, der über das Schulamt Schwandorf an alle Schulen mit förderfähigen Klassen versandt wurde.