Sie strahlten mit der oberfränkischen Sonne in Mainleus (Landkreis Kulmbach) um die Wette: die Feuerwehrleute aus Unterauerbach. Erstmals hatten sie sich mit weiteren 86 Gruppen einem Feuerwehr-Leistungsmarsch gestellt und setzten eine Bestmarke.

Startkontrolle

Mit verbundenen Augen

-Unterauerbach/Mainleus. Der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner freute sich über die Teilnahme der Feuerwehrler aus dem Landkreis Schwandorf und gratulierte persönlich zur guten Leistung. Zusammen mit dem Vorsitzenden des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberfranken, Hermann Schreck, überreichte er die Urkunde und die Wettbewerbsabzeichen.Für die fränkischen Feuerwehren hat der Leistungsmarsch bereits eine lange Tradition, für die Floriansjünger aus der Oberpfalz war es ein Novum: Beim 17. Erwachsenen-Leistungsmarsch der Feuerwehren im oberfränkischen Markt Mainleus, Landkreis Kulmbach, wagten sich zum ersten Mal auch Oberpfälzer Wettkampfgruppen an den Start. Die Männer von der Feuerwehr Unterauerbach um den Kommandanten Anton Grabinger gingen schließlich als beste Oberpfälzer aus diesem Wettbewerb hervor.Schon bei der Startkontrolle galt es in voller Montur unter den gestrengen Augen von insgesamt 110 Wertungsrichtern die ersten Wettkampfpunkte zu sammeln. Wissen, Geschicklichkeit sowie Schnelligkeit waren dann auf der 6,7 Kilometer langen Wettbewerbsstrecke quer durch den Markt gleichermaßen gefragt. Zwischen den Marschabschnitten waren zwölf Stationen mit verschiedensten Aufgaben zu bewältigen. Diese waren teils einzeln, teils im Trupp oder als gesamte vierköpfige Gruppe zu absolvieren.Besonders anspruchsvoll war der Löschangriff an spannungsführenden Anlagen, wo entsprechend den verschiedenen Einsatzbefehlen die Geräte vorzubereiten, zu kuppeln und unter Beachtung von Hoch- oder Niederspannung die Sicherheitsabstände einzuhalten waren. An einer weiteren Station waren zur Wasserentnahme sechs Saugleitungen zu kuppeln - möglichst fehlerfrei und unter enormem Zeitdruck. Hier machte sich bei den Unterauerbachern die Erfahrung aus internationalen Wettkämpfen bemerkbar. Danach galt es eine Auswahl aus 100 Testfragen zu beantworten und Verkehrsabsicherungen zu erledigen. Die Zuordnung und Bewertung von Gefahrstoffsymbolen bildete eine weitere realitätsnahe Station. Das Anlegen des Rettungsknotens mit verbundenen Augen und eine Auswahl aus sechs Feuerwehrknoten musste bei knapper Zeitvorgabe absolviert werden.Der hohe Stellenwert des Leistungsmarsches war an der Gästeliste abzulesen, darunter der Regierungspräsident von Oberfranken Günther Denzler, der Bezirksvorsitzende des oberfränkischen Feuerwehrverbandes sowie fast alle Kreisbrandräte Oberfrankens. In der Gästewertung belegte die Feuerwehr Unterauerbach Platz 11.