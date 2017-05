Der Mann führte sich auf wie ein Berserker. Er fuhr am Gründonnerstag bei Wölsendorf mit seinem Traktor auf Polizeibeamte los, wurde von den Uniformierten beschossen und in den Oberschenkel getroffen. Jetzt weiß man bei den Behörden: Er hatte 2,25 Promille Alkohol. Der Ausraster des 45-Jährigen wird nach wie vor in der Bevölkerung kontrovers diskutiert. Die einen sagen, der allein lebende Landwirt habe unter Anwendung aller zur Verfügung stehender Mittel von den Einsatzkräften gestoppt werden müssen. Andere aber halten entgegen, dass ihrer Ansicht nach die Vorgehensweise der Beamten völlig überzogen war.

Das zu klären, wird Aufgabe eines Gerichts sein. Nach Einschätzung des ermittelnden Oberstaatsanwalts Dr. Thomas Strohmeier müsste es die Schwurkammer beim Landgericht Amberg sein. Denn Strohmeier hält nach wie vor daran fest, dass es versuchter Mord war, als der Bauer sich allen Aufforderungen zum Anhalten widersetzte und auf Uniformierte mit seiner Zugmaschine losfuhr.Der Großeinsatz bei Wölsendorf ging am Gründonnerstag vonstatten. Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Strohmeier legte der 45-Jährige rund sieben Kilometer Fahrtstrecke mit seinem Traktor zurück, ehe es endlich gelungen sei, ihn festzunehmen. Die Beamten zahlreicher Funkstreifenwagen hatten das Feuer eröffnet. Wie oft sie schossen, ist bisher weitgehend unbekannt. Dem Vernehmen nach sollen es aber rund 20 Schussabgaben gewesen sein. Träfe dies zu, wäre es der massivste Dienstwaffengebrauch in der Oberpfalz während der letzten Jahre gewesen. Eines der Projektile traf den Landwirt in den Unterschenkel. Der Mann, vertreten durch einen Nürnberger Rechtsanwalt, lag seither in einer Klinik. Unterdessen hat sich sein Gesundheitszustand so weit gebessert, dass man ihn in die Justizvollzugsanstalt Amberg bringen konnte. Dies geschah auf der Grundlage eines wegen Mordversuchs an zumindest zwei Polizisten ergangenen Haftbefehls.Der Landwirt ist offenbar für permanenten Alkoholkonsum bekannt. Jetzt liegt nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Strohmeier das Ergebnis der bei ihm veranlassten Blutentnahme vor. Es pendelt sich bei 2,25 Promille ein und gerät damit in die Nähe eines Vollrauschs. Deshalb erhebt sich die Frage: War der Mann aufgrund dieses Alkoholgenusses in der Lage, sein Handeln unter Kontrolle zu haben? Und: Wie sehr war seine Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt beeinträchtigt?Für Juristen geht es dabei um die Paragrafen 20 und 21 des Strafgesetzbuchs. Der Oberstaatsanwalt hat eine medizinische Sachverständige eingeschaltet, die nun zur Frage der Verantwortlichkeit Untersuchungen veranlassen muss. Dabei steht außer Frage: 2,25 Promille sind ganz erheblich. Gleichwohl aber wird zu klären sein: Wie wirkt eine solche Menge auf einen Beschuldigten, der allem Anschein nach trinkgewohnt war?