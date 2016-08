Freizeit Schwarzenbach

31.08.2016

17

0 31.08.201617

"Schuhplatteln ist doch was für Alte." Dieses Vorurteil widerlegen fünf junge Burschen aus Schwarzenbach und Umgebung. Seit rund drei Jahren haben sich die "Schenkelzinterer", so der Name der Truppe, einen Namen im Landkreis gemacht.

Bei ihren Auftritten zu Rockmusik zeigen sie, dass "platteln" auch bei jungen Menschen ankommt. Jetzt machen sich Felix Bauernfeind, Tobi Schäffler, Jakob Walberer, Stefan Bocka und Fabian Melzner, Toni Neumann und David Zawal auf nach Südkorea, um dort für den bayerischen Brauch Werbung zu machen und kräftig auf die Krachlederne zu schlagen.Am 23. September starten die Burschen ihre Tour durch das asiatische Land. Dort sind mehrere Auftritte, Workshops und eine Showeinlage beim dortigen Oktoberfest geplant. Am 5. Oktober werden die "Plattler" wieder in der Heimat erwartet.Das Projekt der Völkerverständigung hat sich auch schon in der Landeshauptstadt rumgesprochen. Am Freitag, 2. September, berichtet der Bayerische Rundfunk mit einer Liveschaltung in der Abendschau aus Schwarzenbach über die "Schenkelzinterer" und ihre bevorstehende Korea-Tour. Wer neugierig geworden ist, erlebt ab 17.30 Uhr im Dritten die Schwarzenbacher live im Fernsehen.