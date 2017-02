Vespa-Gruppe „Rio Nero“ feiert „Back to the 50’s Party“

07.02.2017

Die Mitglieder der Vespa-Gruppe "Rio Nero" - das ist Italienisch für Schwarzenbach - haben sich mit ihren Collegejacken schon ins Rockabilly-Outfit geworfen. Auch zu ihrer Party "Back to the 50's Party" am Samstag, 18. Februar, im Sportheim Schwarzenbach sind Frauen im Petticoat und Männer mit Gel im Haar sehr willkommen.

Die Amberger Band "Outsiders" spielt mit Schlagzeug, Kontrabass, Gitarren und Gesang Rock 'n' Roll- und Rockabilly-Musik und bringt den Flair der 1950er auf die Tanzfläche. Die Kindergarde vom Verein Neustädter Faschingszug zeigen ihren Rock-'n'-Roll-Showtanz.Zu trinken gibt es unter anderem das "Sternla", das wahrscheinlich einzige Bier mit einem Pub-up-Girl auf dem Etikett. Burger steuert der Weidener Streetfood-Imbiss "Mamas" bei. Sogar für Faschingsmuffel ist die Party wohl genau das Richtige, denn die Veranstalter sehen in ihr eine Alternative zu herkömmlichen Faschingsfeten.