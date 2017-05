Vermischtes Schwarzenbach

12.05.2017

12.05.2017

Kostensparend, barrierefrei und elektromobilitätsfreundlich: Nicht nur das Warenangebot des Dorfladens, sondern auch sein Domizil soll allen Anforderungen entsprechen. Details der Gebäudegestaltung erläutern Architekt Klaus Stiefler und Bürgermeister Thorsten Hallmann bei einem Lokaltermin des Gemeinderats.

"Zwei Rampen und eine Drehflügeltür werden auch mobilitätseingeschränkten Kunden einen unproblematischen Zugang ermöglichen", kündigte Stiefler an. Für eine Drehflügeltür habe man sich entschieden, weil sie weniger wartungsbedürftig und reparaturanfällig sei als die ursprünglich vorgesehene Schiebetür. Die vorhandenen Fenster blieben erhalten, abgebaut werde jedoch die Holzpaneele an der Decke: "Sie passt nicht zu einem Dorfladen, vor allem aber sind die integrierten Beleuchtungselemente weder zweckmäßig noch zeitgemäß." Auf der bestehenden Unterkonstruktion werde man stattdessen einfache Gipsdeckenplatten montieren.Eine gespachtelte Stahlbetondecke krönt den neuen Dorftreff-Anbau, führte Klaus Stiefler weiter aus. Thorsten Hallmann ergänzte, dass das Gebäude mit LED-Lampen beleuchtet werde: "Wegen der hohen Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer von etwa 50 000 Betriebsstunden ist LED einfach Standard." Fahrradständer mit Ladestation für Elektrofahrräder will Stiefler an der der Parksteiner Straße zugewandten Fassade platzieren: "Die Fahrräder stehen dort nahe beim Eingang, ohne zu stören, und sind im Blickfeld der Laden- und Dorftreffbesucher, was die Diebstahlsgefahr verringert." Im Dorfladen sind Adapter für die verschiedenen E-Bike-Ladesteckersysteme verfügbar, versprach Bürgermeister Hallmann.Als Heizungsanlage soll laut Stiefler die vorhandene Ölheizung weiterbetrieben werden, wobei einige "technische Ertüchtigungen" vorzunehmen seien. Weil der Estrichboden der früheren Bankräume aus Kostengründen erhalten bleiben soll, würden dort - wie auch in den Personalräumen im Dachgeschoss - konventionelle Heizkörper Wärme spenden. Für den neuen Dorftreffanbau, dessen Fassade nach dem Vorbild der Dorflaube holzverkleidet werde, käme aber eine Fußbodenheizung in Betracht. Auch ein Christbaumaufstellplatz sei vorgesehen. Nicht zuletzt, sagte Thorsten Hallmann, werde auf dem Dach die Sendeantenne für die kostenlose öffentliche Wlan-Internetverbindung montiert.Endgültig festgelegt wurden in der Gemeinderatssitzung auch die Details der Anlagengestaltung an der Ecke Hauptstraße/Kreisstraße. Zwischen der neuen Gehwegverbindung und der Straßenecke wird ein Stromrelaiskasten aufgestellt, an dem eine Ortsinformationstafel angebracht wird. Neben dem Kasten werden ein Ahorn gepflanzt und eine Ruhebank platziert. "Der eingehauste Stromkasten wird fünf Meter lang und 2,28 Meter hoch sein", präzisierte Klaus Stiefler. Bis Juni, möglichst noch vor Fronleichnam, soll die Umgestaltung laut Bürgermeister Hallmann abgeschlossen sein. Auch ein provisorischer Fußweg über die alte Bundesstraße zum Bahnhof solle markiert werden. (Hintergrund)

Spalier ersetzt Hecke

Schwarzenbach. (bjp) In der Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Thorsten Hallmann klar, dass ein bevorrechtigter Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnhofs - etwa in Form eines Zebrastreifens - oder gar an eine Fußgängerampel nicht zu denken sei. Für eine neue Ampelanlage am Bahnübergang müsste die Gemeinde komplett die Kosten von etwa 1,2 Millionen Euro aufbringen. Selbst ein Zebrastreifen sei für die Hauptverkehrsstraße nicht genehmigungsfähig, da er Rückstaus am Bahnübergang hervorrufen könnte.Weniger Kopfzerbrechen bereitete den Gemeindeverantwortlichen die künftige Randbepflanzung des Schulwegs: Das Gremium griff einen Vorschlag von Kreisgartenfachberaterin Claudia Saller auf, bis zum Schulfest am 1. Juli die überalterte Berberitzenhecke durch eine Obstbaumspalierreihe zu ersetzen.