Vermischtes Schwarzenbach

31.01.2017

Felix Bauernfeind führt auch weiterhin die Katholische Landjugendbewegung (KLJB). Als "weibliches Pendant" wählten die Mitglieder Madeleine Thumfart. Sie löst ihre Schwester Verena ab, die sich nicht mehr zur Wahl stellte. Stadtpfarrer Edmund Prechtl betonte bei der Jahreshauptversammlung die Symbolik des Logos der KLJB mit Pflugschar und Kreuz.

"Ich wünsche mir, dass ihr die Pfarrgemeinde auch in Zukunft aktiv und erfolgreich mitgestaltet." Auch Bürgermeister Thorsten Hallmann ermunterte die Jugendlichen, sich in die Gemeinde einzubringen. "Danke für euer Engagement. Die Gruppe ist eine Bereicherung für unseren Ort." Andreas Kick, Jugendbeauftragter der Gemeinde, freute sich über die Beteiligung am Aktionstag "Verein macht Schule".Schriftführerin Tina Neumann blickte auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück. "Die Theatervorstellungen waren sehr gut besucht. Auch das Gründungsfest mit Lebendkickerturnier und der Band Rotzlöffel war ein Erfolg." Auch in die Pfarrgemeinde brachten sich die Mitglieder bei zahlreichen Aktionen ein. Der scheidende Kassier Jakob Walberer berichtete von einem ausgeglichenen Jahresabschluss. Die Revisoren Karlheinz Schraml und Markus Thumfart bescheinigten korrekte Kassenführung.Die Neuwahlen bestätigten Felix Bauernfeind als Vorsitzenden. Fabian Melzner ist zweiter Vorsitzender. Großes Vertrauen wurde Madeleine Thumfart entgegengebracht, die ebenfalls zur Vorsitzenden gewählt wurde.Ihre Stellvertreterin ist Corinna Bauernfeind. Nico Bergler ist künftig Kassier. Seine Vertretung übernimmt Johannes Meyer. Die Sitzungen werden von der neuen Schriftführerin Franziska Käs erfasst. Frischen Wind bringen die Beisitzer Lukas Kraus, Marina Scheidler, Daniel Würth und Hannah Prößl in den Vorstand.