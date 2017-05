Vermischtes Schwarzenbach

War es ein Tier oder doch der Alkohol, der einen 59-jährigen Lkw-Fahrer am Montagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren ließ? Fest steht, dass beim Unfall auf der B470 laut Polizei rund 50.000 Euro Schaden entstanden und der Berufsverkehr stark behindert war.

Wie die Polizei berichtet, war der 59-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Zug von Eschenbach in Richtung Weiden gegen 6:10 Uhr unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Schwarzenbach überquerte nach Aussagen des Fahrers ein kleines Tier die Straße, weshalb er sein Lenkrad verriss. Der Anhänger kam ins Schlingern und rutschte am rechten Grünstreifen entlang. Das Gespann kam daraufhin nach links auf die Gegenspur, wo kein Gegenverkehr unterwegs war. Nach weiterem Schlingern kippte der Anhänger nach links um und der Lkw rutschte wieder in den rechten Grünstreifen. An der Böschung hat der Fahrer großes Glück, dass die Zugmaschine auf den Rädern blieb. So schaffte es der Mann zurück auf die Straße, wo der Zug schließlich zum Stillstand kam.Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei roch der Mann nach Alkohol, weshalb ein Alkoholtest veranlasst wurde. Weil dieser mehr als 0,5 Promille anzeigte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Die Bundesstraße war bis 9.45 Uhr voll gesperrt, was zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr führte. Am Gespann entstanden nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens 50.000 Euro Schaden. Ein Spezialunternehmen aus Waidhaus stellte den Anhänger auf und schleppte ihn ab. Die Feuerwehren aus Schwarzenbach, Parkstein, Pressath und Grafenwöhr waren mit ca. 45 Mann an der Einsatzstelle, regelten den Verkehr und reinigten die Fahrbahn.