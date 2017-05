Vermischtes Schwarzenbach

08.05.2017

Auf der B470 ist am Montagmorgen, 8. Mai, ein Lkw verunglückt. Bei Schwarzenbach ist die Straße vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten des umgekippten Lastwagens dauern derzeit an. Mehr dazu in Kürze.