Vermischtes Schwarzenbach

26.04.2017

4

0 26.04.2017

Beim Veredelungskurs der Gesellschaft für Pomologie präsentierte Michael Altmann in seinem Garten Bäume mit bis zu 100 verschiedenen Sorten, welche er im Laufe der Jahre drauf veredelt hat. Im praktischen Teil zeigte er, dass zum Beispiel triploide Obstbäume zur Befruchtung sinnvollerweise eine diploide Sorte brauchen. Bei der Veredelung wird auf einem vorbereiteten Pfropfkopf am Baum die Rinde senkrecht eingeschnitten und nach einer Seite vorsichtig geöffnet. In diese Öffnung wird dann das kopulierte Edelreiser, zum Beispiel "Goldparmäne", eingefügt, anschließend mit einem geeigneten Band diese Stelle straff und dicht umwickelt. Mit Baumwachs werden anschließend die noch offenen Stellen im Veredelungsbereich versiegelt.