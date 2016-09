Freizeit Schwarzenfeld

04.09.2016

Die traditionelle viertägige Ägidius-Kirchweih am verlängerten ersten Septemberwochenende übt mit einem attraktiven, musikalischen Programm eine starke Anziehungskraft auf die Region, auf Jung und Alt, aus.

Schwarzenfeld. (ohr) Am Freitag stand die Partyband "Highline" auf der Bühne, am Samstag heizte die Band "Rotzlöffl" mit ihrem "Boarisch Rocken" ein und am Sonntag übernahm die Jugendblaskapelle den musikalischen Part.Nach einem halbstündigen Standkonzert der Jugendblaskapelle Schwarzenfeld, unter der Leitung von Josef Lobenhofer am Platz am Kreuz vor sehr zahlreichem Publikum, formierte sich am Samstag um 18.30 Uhr der Festzug. Mit der Kapelle an der Spitze ging es in der Amberger Straße los. Im Gefolge marschierten Bürgermeister Manfred Rodde, seine beiden Stellvertreter Peter Neumeier und Gerhard Peter sowie Festwirt Gerhard Böckl und Brauereibesitzer Wolfgang Rasel von Naabecker Bier und die Markträte. Die Feuerwehren des Marktes, die Schützenvereine, die Johanniter, Oischnack, der Schnupferverein, die Aquariumfreunde, Kolping und der FC mit rund 60 Teilnehmern reihten sich ein.Der Weg führte durch die Neue Amberger Straße und den Badeanger zum idyllisch gelegenen Schlosspark. Im Festzelt stand auf der Bühne ein Fass Bier bereit, das Marktoberhaupt ließ sich das "Werkzeug" aushändigen und stach in wenigen Schlägen im Beisein von Repräsentanten das Fass an. Nach dem lauten "Ozapft is" wurde mit einer frischen Maß auf das Gelingen der Kirchweih angestoßen.Bürgermeister Manfred Rodde sprach der Jugendblaskapelle fürs Standkonzert sowie den Vereinen und allen Teilnehmern seinen Dank aus. Er wünschte den Besuchern und Gästen "eine schöne Kirchweih und ein fröhliches Miteinander".Ab 19 Uhr füllte sich allmählich das Festzelt. Die Jugendblaskapelle stimmte bis 20 Uhr auf den Abend ein, ehe die Partyband "Rotzlöffl" dem Publikum mächtig einheizte.