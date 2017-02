Freizeit Schwarzenfeld

19.02.2017

2

0 19.02.2017

Nicht nur der Schießsport an den Ständen, auch die Geselligkeit ist Trumpf im Schützenheim an der Amberger Straße. Über Kimme und Korn wurde bei den Kleeblattschützen das Faschingsprinzenpaar ermittelt. 26 Schützen traten an.

Zuerst gab es ein Faschings-Gaudi-Schießen. Die höchste Zahl von 36 Zehntel erreichte Michael Forster. Nur ein Zehntel (35) dahinter folgte Werner Irlbeck, und mit 32 Zehntel Michaela Burger vor Stefan Burger und Josef Beer mit je 29 Zehntel. Die Schützen konnten sich schöne Preise aussuchen. Zur Ermittlung des Faschingsprinzenpaares wurde um Teiler geschossen. Faschingsprinz 2017 wurde Horst Mösbauer mit einen 53,0-Teiler. Seine Prinzessin ist Gerlinde Biersack mit den 51,5-Teiler. Das Paar nahm die Faschingsscheibe, Knackwurst- und Brezenkette entgegen.