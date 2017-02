Freizeit Schwarzenfeld

07.02.2017

5

0 07.02.2017

Ein Mitmachkonzert im Sinne des Wortes war den fast vierhundert Besuchern im Sportpark Schwarzenfeld beschert. Mike Müllerbauer, Komponist und Texter zahlreicher Kinderlieder, war zu Gast und füllte binnen kürzester Zeit den Saal mit frenetischem Kinderjubel.

"Allesdanebentage"

Die Ausrichtung seiner Texte auf christliche Werte und Leitbilder hin bezogen, verpackt der Augsburger in eingängigen Melodien und bringt mit fetzigen Rhythmen sein junges Publikum zum Brodeln.Der Entertainer, der zusammen mit seinem Begleiter Andreas Doncic seit dreizehn Jahren durch Deutschland tourt und dabei vermittelt, dass Christsein Spaß machen kann, zeigte neben vielen anderen Beispielen kindgerecht auf, dass es normal ist, dass Tage auch einmal daneben gehen können, also zu "Allesdanebentage" werden.Das Geheimrezept des früheren Theologiestudenten: "Fehler zu machen ist erlaubt und mit Gott zu leben, ist der absolute Knaller". Der Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens St. Martin, Stefan Landes, der die Idee zu diesem Kinder-Event hatte, war die Freude über den guten Besuch anzumerken."Christliche Werte auf spielerisch anmutende Weise mit einer gehörigen Prise Humor zu vermitteln, das ist es, auf das es ankommt", so der Tenor der Veranstaltung. Teils lautstark und mit gekonnt einstudierten Choreographien ausgestattet, präsentierten sich Schwarzenfelder Kinder in ausgelassener Stimmung als Teil des Programmes, zu dem auch der Kinderchor der Pfarrei Piccolo gehörte. Eine ganze Reihe von Sponsoren hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, dieses Konzert, das der Freude, dem Nachdenken und dem Dank auf Gott hin ausgerichtet gewidmet war, kräftig zu unterstützen.