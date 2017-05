Freizeit Schwarzenfeld

14.05.2017

Schmidgaden . (ral) Ihren großen Auftritt hatten die Nachwuchskapellen der Musikkapelle Schwarzenfeld am Samstagnachmittag: Sie luden zum Muttertags-Konzert. Als erstes zeigte die Bläserklasse 2015 ihr Können. Dirigiert wurde sie von Dyonis Böckl. Unter der Leitung von Martin Hinkel spielte anschließend die Schülerband. Für die beiden Gruppen war das Konzert die Gelegenheit, vor einem größeren Publikum zu spielen. Etwas mehr Erfahrung hat da schon das Jugendorchester, das unter der Leitung von Jürgen Probst mit der Yellowstone-Overtüre seinen Auftritt eröffnete. Den Abschluss des Muttertags Konzert bildeten die Musiker der "Best Ager". Allesamt sind ehemalige Musiker des großen Orchesters. Unter der Leitung von Josef Lobenhofer spielten sie unter anderem die Rhapsodie Provenzale oder "Born to be wild" Das zahlreich erschienene Publikum dankte den Musikern mit langanhaltendem Beifall.