Kultur Schwarzenfeld

08.05.2017

4

0 08.05.2017

Die Musikkapelle Schwarzenfeld veranstaltet am Samstag, 13. Mai, das "Konzert zum Muttertag" im Saal des Restaurant Miesberg in Schwarzenfeld. Wie in den letzten Jahren möchte sich der Musiker-Nachwuchs auch heuer wieder dem Publikum präsentieren. Die vier verschiedenen Nachwuchsgruppen haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Es spielen die Bläserklasse 2015, die "Schülerband" mit Leiter Martin Hinkel und das Jugendorchester, das von Burkhard Weber dirigiert wird. Außerdem sind auch wieder die erwachsenen Nachwuchsspieler der "Best Age"-Gruppe unter der Leitung von Josef Lobenhofer mit dabei.Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr. Neben den Müttern sind selbstverständlich alle Freunde traditioneller und konzertanter Blasmusik zu dem Konzert eingeladen. Der Eintritt ist frei.