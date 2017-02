Brauchtum mit Musik und Gesang

Kultur Schwarzenfeld

Die Gruppen des Oberpfälzer Volksliedkreises Schwandorf (OVK) blickten bei der Mitgliederversammlung auf einen prall gefüllten Terminkalender im vergangenen Jahr zurück. Bei zahlreichen Veranstaltungen waren die Gruppen im Einsatz. Die bei der Versammlung geplanten Neuvorstellungen fielen allerdings ins Wasser.

Marienlob nun in Pfreimd

Ehrungen beim Oberpfälzer Volksliedkreis Für ihre langjährige Treue ehrte der Vorsitzende Sophi Irlbacher, Markus Lößl, Stephanie Lößl, Markus Lößl jun., Thomas Birner und Erhard Strasser für 10 Jahre Mitgliedschaft. 20 Jahre sind Josef Lobenhofer, Franz Baierl, Karin Baierl, Markus Pflaum und Doris Kraus dabei. Für 30 Jahre wurde Monika Bayer ausgezeichnet, für 40 Jahre Martin Ebenhöch und Richard Bauer. Bereits seit 50 Jahren ist Josef Niederalt dem Oberpfälzer Volksliedkreis treu. (nid)

Schwarzenfeld-Kögl. (nid) Zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Oberpfälzer Volksliedkreises Schwandorf (OVK) trafen sich 46 Mitglieder aus den Landkreisen Schwandorf, Cham, Neustadt/WN, Tirschenreuth und der Stadt Weiden am Sonntag im Gasthaus Plank in Kögl. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Leonhard Bayerl freute sich Bürgermeister Manfred Rodde, dass das OVK-Treffen erneut in seiner Kommune stattfinde. Das Weitergeben des Liedgutes sei eine wichtige Aufgabe, betonte das Marktoberhaupt und lud zum Sänger- und Musikantentreffen im November nach Schwarzenfeld ein.Bevor Vorsitzender Bayerl im Anschluss auf das vergangene Jahr zurückblickte, bedauerte er, dass die drei Gruppen, die sich an diesem Abend vorstellen wollten - das "Trio Z'sammg'stimmt", die "Allerhand Saiten", und die "Maxhütter Stubenmusi" - krankheitsbedingt absagen mussten. Das werde aber nachgeholt, versprach der Vorsitzende. Insgesamt stießen im vergangenen Jahr vier Personen zu dem insgesamt 26 Musik-, Gesang- und Tanzgruppen zählenden Verein mit nun 112 Einzelmitgliedern.Beachtenswert war laut Bayerl, was die verschiedenen Gruppen im zurückliegenden Jahr geleistet hätten. Der Vorsitzende nannte unter anderem 73 kirchliche Veranstaltungen, 84 Maiandachten oder Passionssingen, 123 Advent- und Weihnachtssingen und 110 gesellschaftliche Einsätze. Spitzenreiter war das Koller Duo mit 52 Einsätzen. Bayerl wies anschließend noch auf eine Reihe von bevorstehenden Veranstaltungen hin. Der aktuelle Terminkalender sei immer auf der vereinseigenen Homepage ersichtlich. Er dankte in diesem Zusammenhang besonders Webmasterin Ernestine Niederalt für die mustergültige Darstellung des Vereins und die stets aktuelle Pflege des Auftritts im weltweiten Netz. Der Vorsitzende erwähnte besonders, dass das Marienlob, das bisher in Perschen stattfand, am 15. August aus Platzgründen in der Pfarrkirche Pfreimd sein wird. Auch bat er, die heuer vom OVK Schwandorf ausgerichtete Maiandacht an der Volksmusikgedenkstätte am 28. Mai zu besuchen. Musikalische Beiträge bei der Versammlung kamen von den Geschwistern Winterer, der "Wernberger Stubenmusi", Andreas Ebnet, den Geschwistern Steindl, dem "Koller Duo", Peter Jourgens und Sepp Sterr.