Politik Schwarzenfeld

12.05.2017

2

0 12.05.2017

"Barrierefreiheit" ist ein Thema auch für den Schwarzenfelder Bahnhof. Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier hat nun ein entsprechendes Gespräch im Verkehrsministerium geführt. Die Aussagen des zuständigen Staatssekretärs sind aber nur halb befriedigend.

Bürgermeister Manfred Rodde stellte dem Marktrat in der Sitzung vom Mittwoch ein Schreiben Holmeiers an das Rathaus vor, in dem es um den Ausbau des Bahnhofs im Zuge des Ausbaus der Strecke Regensburg-Hof ging. Grundlage war ein Gespräch Holmeiers mit Enak Ferlemann, dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Erlemann versicherte dabei, dass das Thema Barrierefreiheit im Schwarzenfelder Bahnhof wichtig genommen werde und "Elemente der Barrierefreiheit" bis Ende 2018 beplant werden könnten. Ein großes Fragezeichen steht aber noch hinter der Frage, wann denn dann tatsächlich etwas umgebaut wird. So wird zunächst für die Schublade geplant.Marktrat Gerhard Peter (CSU) sagte, er werde im Ort immer wieder auf die Einbahnstraßenregelung angesprochen, die durch die Baumaßnahme am Anfang der Morgenlandstraße notwendig wurde. Ob denn die zuständigen Behörden, also etwa die Polizei, damit einverstanden seien? Rodde versicherte ihm, dass es wegen der Verkehrsführung zahlreiche Gespräche mit allen wichtigen Stellen gegeben habe. "Wir sind in ständiger Abstimmung", sagte er. Die Einfahrt zur Morgenlandstraße bleibe noch 14 Tage gesperrt. Dabei geht es um den Umschluss der Leitungen von Wasser und Abwasser. Danach werde auf Höhe der Aral-Tankstelle weitergearbeitet.Bernhard Vogel (Schwarzenfelder Wählergruppe) machte sich das Trauungszimmer im Rathaus zum Anliegen, das er vorbrachte. "Gibt es dafür nicht einen anderen Ort, weil im Rathaus derzeit umgebaut wird", wollte er wissen. Momentan steht das Trauungszimmer noch für Eheschließungen zur Verfügung. Man würde aber einen alternativen Ort suchen, hieß es aus dem Rathaus.Gabi Wittleben (ÜPW) schüttelte den Kopf über einige Hundehalter. Denn der Hundekot in der Bahnhofstraße nehme zu. Sie appellierte, die Hinterlassenschaften zu entfernen und nicht liegen zu lassen.