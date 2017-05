Politik Schwarzenfeld

"Das ist zu nahe am Wohnort, ich stimme nicht zu." Markträtin Gabi Wittleben hatte eine klare Meinung zur geplanten Erweiterung eines Kiesweihers bei Deiselkühn. Einige Räte stärkten bei der Abstimmung ihre Position.

Östlich von Deiselkühn will die Firma Naabkies einen bestehenden Baggerweiher erweitern. Diese Ausweitung würde erlauben, an dieser Stelle für ein weiters Jahr Kies abzubauen. Dabei gab es rechtliche Bedenken. Im Rathaus hat man bereits im Jahr 2016 die Naabkies-Pläne geprüft und festgestellt, dass das Abbaugrundstück nicht innerhalb eines Vorranggebiets für Rohstoffabbau liegt und somit vom Regional- und Flächennutzungsplan abweicht. Außerdem betrage die Entfernung nach Deiselkühn nur 150 Meter. Und es könnte passieren, dass die Anwohner wegen des Lärms belästigt würden und sich beschweren ("Konfliktpotential"). Darüber hinaus würden die gesetzlichen Sicherheitsabstände zu angrenzenden Grundstücken sowie zu den öffentlichen Wegen unterschritten. Auch dass der Abtransport ins Kieswerk über öffentliche Wege und Straßen erfolgen soll, nahm man im Rathaus nicht mit Freude auf.Daraufhin hat die Firma ihre Pläne abgeändert und der Kritik angepasst. So sah die Verwaltung keinen Grund mehr, zu opponieren. Sie erließ einige Auflagen und stellte das Vorhaben im Bauausschuss des Marktrats zur Diskussion. Kritiker wie Gabi Wittleben, für die der Kiesabbau zu nahe an die Ortschaft heranrückte, wurden überstimmt. Immerhin gab es drei Gegenstimmen zum Naabkies-Antrag.Einstimmigkeit wurde erreicht, als es um einen Antrag der Milchwerke ging. Bestehende Hallen der Firma Formation Feuerkeramik an der Siemensstraße sollen nach ihrem Umbau als Produktionsgebäude für die Molkerei genutzt werden. Dem wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.