Politik Schwarzenfeld

15.05.2017

10

0 15.05.201710

Baustelle Rathaus: Auf dem Weg der Sanierung sind eine Vielzahl von Aufträgen an Handwerker und Baufirmen vergeben worden. Auch für die Erschließungsarbeiten für die Vereinsflächen am Sportzentrum wurde ein Unternehmen gefunden.

In nichtöffentlicher Sitzung des Marktrates hat man mit Blick auf den Rathausumbau die Auftragsvergaben abgesegnet. Sie erfolgten vorab durch Bürgermeister Manfred Rodde. Alle Leistungen wurden beschränkt ausgeschrieben, den Zuschlag erhielten jeweils die wirtschaftlichsten Bieter.Für die Heizung- und Sanitärarbeiten wurde der Auftrag an die Firma Pregler aus Schwarzhofen zum Preis von brutto 64 972 Euro vergeben. Auch für das Gewerk Lüftungsbauarbeiten erhielt die Firma Pregler zum Preis von brutto 32 710 Euro den Zuschlag.Ähnliches gilt für das Gewerk Entsorgungsleistungen. Hier kam die Firma Gerhard Lehrer, Schwandorf, zum Preis von brutto 20 227 Euro zum Zug. Die Fliesenarbeiten hat man in die Hände der Firma Röhlich aus Wendelstein zum Preis von brutto 28 968 Euro gegeben. Beim den Tischlerarbeiten wurde der Auftrag an die Firma Lehner aus Schwarzach-Wölsendorf zum Preis von brutto 10 612 Euro erteilt. Die Leistungen für das Gewerk Schadstoffsanierung erledigt die Firma Rüdiger Umwelttechnik aus Tutzing zum Preis von brutto 12 411 Euro, die Malerarbeiten die Firma Schwartze aus Neunburg v. W. zum Preis von brutto 15 347 Euro. Beim Gewerk Bodenbelagsarbeiten wurde der Auftrag an die Firma Bauer aus Schwarzenfeld zum Preis von brutto 37 702 Euro erteilt. Die Spenglerarbeiten erledigt die Firma Gebr. Zinnbauer aus Schwandorf zum Preis von brutto 2358 Euro. Das Gewerk Baufeinreinigung erledigt die Firma OneWay aus Schwandorf zum Preis von brutto 2845 Euro.Außerdem erfolgte die Auftragsvergabe für die Erschließungsarbeiten für die Vereinsflächen am Sportzentrum. Nach einer beschränkten Ausschreibung kam der wirtschaftlichste Bieter, die Firma Peter Norgauer aus Schwarzenfeld, zum Preis von brutto 69 266 Euro an die Reihe.