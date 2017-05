Politik Schwarzenfeld

In Schwarzenfeld hat die CSU für das Tauziehen mit der CDU Kraft getankt. Für Steuersenkungen muss sie die Schwesterpartei ins Boot holen. Rückenwind gibt es durch die jüngste Umfrage.

Die Politik darf die Bürger nicht in Angst und Schrecken versetzen, sondern muss Zuversicht vermitteln. Horst Seehofer (CSU), kritisiert die Haltung der SPD zur Digitalisierung

Berlin/Schwarzenfeld. (cf/dpa) Die Union will mit dem Versprechen von Milliarden-Entlastungen in den Bundestagswahlkampf ziehen - diskutiert aber noch über Details und Umfang. Man wolle ein seriöses und solides Paket, damit sich die Bürger darauf verlassen könnten, hieß es nach einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer sowie weiteren Unions-Spitzen am Sonntag in Berlin.Bis kurz vor Pfingsten sollten nun diverse Dinge durchgerechnet werden, erfuhr dpa. Am Sonntagabend war von guten und konstruktiven Beratungen die Rede. Man habe eine Fülle von Themen angesprochen und diskutiert. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte: "Es war ein arbeitsreicher Sonntag in guter Stimmung. Wir sind gut unterwegs." Anfang Juli wollen die Schwesterparteien ein gemeinsames Wahlprogramm vorstellen. Die CSU hatte nach ihrer Vorstandsklausur in Schwarzenfeld (Kreis Schwandorf) am Samstag bereits kräftige Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Die CSU setze auf das "Mega-Thema" Sicherheit sowie Wohlstand (verbunden mit dem Versprechen auf "wuchtige" milliardenschwere Steuerentlastung). Laut Seehofer zeigte sich der CSU-Vorstand nach seinem 15-stündigen Treffen "bestens präpariert" für ein gemeinsames Wahlkonzept mit der CDU. Der CSU-Chef warb für eine Partnerschaft von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Daneben tritt er für die nachhaltige Vertretung deutscher Interessen in Europa und gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden "auf Kosten der deutschen Steuerzahler" ein. Bei der Digitalisierung setzte es einen Seitenhieb auf Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Seehofer forderte "Anreize" in der digitalen Welt, nicht Verbote. "Die Politik darf die Bürger nicht in Angst und Schrecken versetzen, sondern muss Zuversicht vermitteln." Seehofer rief die Union auf, "nicht abzuheben".Heute Nachmittag nehmen Seehofer und Merkel an der dreitägigen Konferenz von Unions-Fraktionsvorsitzenden aus Bund und Ländern in München teil, die am Sonntag begann. Unterdessen zieht die Union der SPD in Umfragen immer weiter davon. Im "Sonntagstrend" von Emid liegt sie zwölf Prozentpunkte vor der SPD - eine Woche zuvor betrug der Abstand noch zehn Punkte. (Seite 3)