Politik Schwarzenfeld

28.04.2017

Ab 1. Mai 2017 ist Kathrin Schwarz die neue Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld.

Schwarzenfeld/Stulln/Schwarzach. Die Neubesetzung der Stelle wurde wegen eines längerfristigen Ausfalls des Stelleninhabers Peter Hesl notwendig.Die drei Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden gratulieren Kathrin Schwarz, die in den letzten drei Jahren bereits als stellvertretende Geschäftsstellenleiterin tätig war.Ihren beruflicher Werdegang begann sie 1999 mit der Ausbildung bei der Verwaltungsgemeinschaft in Schwarzenfeld. Mehrere Jahre war sie in der Bauverwaltung tätig. Im Mai 2014 wechselte sie in die Geschäftsleitung und qualifizierte sich weiter. Durch ihre Leistungen und ihr freundliches Wesen erwarb sich Kathrin Schwarz bereits in kurzer Zeit große Anerkennung bei den Vorgesetzten und Kollegen.Alle drei Bürgermeister begrüßen, dass die verantwortungsvolle Stelle mit einer so engagierten Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen besetzt werden kann. "Ich sehe die übertragene Aufgabe als eine Herausforderung und als Vertrauensbeweis", versichert die neue Geschäftsstellenleiterin.Die drei Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Hans Prechtl, Hans Gradl und Manfred Rodde wünschen mit allen Mitarbeitern der neuen Geschäftsstellenleiterin Kathrin Schwarz viel Erfolg.