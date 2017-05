Politik Schwarzenfeld

"Schwarzenfeld passt zu den Schwarzen." CSU- Generalsekretär Andreas Scheuer fühlt sich wie sein Chef, Ministerpräsident Horst Seehofer, "rund um zufrieden und wohl" in der Oberpfalz. Für seine Klausur zog der CSU-Landesvorstand bereits das zweite Mal Schloss Schwarzenfeld dem Kloster Andechs vor.

Gegen Doppelpass

Die verkehrsgünstige Lage an A 93 und A 6, Preis-Leistung im Hotel und wohl auch Sicherheits-Aspekte bewogen die CSU-Oberen, die oberpfälzische Marktgemeinde den prominenten Stätten in Oberbayern vorzuziehen. Ebenso gefiel Ministerpräsident Seehofer der "vernünftige Ton" der Demonstranten: "Sie werden auch den Lärmschutz bekommen", betonte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Amüsiert plauderte Seehofer über die "Raffinesse" der Oberpfälzer, bei Infrastruktur-Projekten mehr Zuschüsse herauszuschlagen, als die wirklichen Kosten betragen. Dieser kleiner Schlenker zielte vor allem auf den tüchtigen Landrat Franz Löffler (Cham).15 Stunden diskutierten die christsozialen Hauptakteure über ihr Wahlprogramm mit dem Schwerpunkt "Sicherheit und Wohlstand". Derart inhaltlich gewappnet, ging die CSU am Sonntag in die Verhandlungen mit CDU-Chefin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble: Um eine gemeinsame Linie der Unions-Parteien für die Bundestagswahl festzuzurren.Ohne sich auf genaue Summen zu fixieren, versprach Seehofer in Schwarzenfeld in der nächsten Legislaturperiode eine "große, wuchtige Steuerreform". Angesichts der "höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten" mit "gigantische Beträgen" peilt er milliardenschwerer Steuersenkungen an, die deutlich über jenen 15 Milliarden Euro liegen dürften, welche die CDU bei der Entlastung bisher als Limit ansieht. Im Fokus steht dabei der stufenweise Abbau des Soli bis 2025 mit einer jährlichen Entlastung von etwa 4 Milliarden Euro. Die CDU will ihn erst in 10 bis 11 Jahren auslaufen lassen. Profitieren sollen insgesamt Bürger mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie die Familien. Zudem kündigte Seehofer eine "große Offensive der Eigentumsbildung" an.Auf geschmeidigen Schmusekurs, "unaufgeregt", geht Horst Seehofer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er lobte - in einem krisenhaften Umfeld - ihre "internationale Autorität", die noch zunehmen werde. Erst auf Nachfrage räumte Seehofer ("ich bin konsensorientiert") ein, dass er nach wie vor zur Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen im Jahr stehe. "Es bleiben alle Grundlagen der Zuwanderungspolitik bestehen und es gelten die gleichen Positionen wie 2016." Seehofer bekräftigte, dass er sich auf die drei Treffen mit Merkel in den nächsten Tagen "gehoben und höchst" freue. Indirekt ließ er durchblicken, dass sich (peinliche) Szenen wie beim CSU-Parteitag vor zwei Jahren nicht wiederholen werden.Dem Vernehmen nach pochte Innenminister Joachim Herrmann ("er ist Deutschlands Gesicht für Sicherheit") bei der Klausur auf eine Abschaffung des Doppelpasses: mit Blick auf das Wahlverhalten der in Deutschland lebenden Türken bei der Abstimmung über die neue türkische Verfassung.Die Mobilität im digitalen Zeitalter bildete bei der CSU-Klausurtagung ein zentrales Thema. Dabei ging Seehofer das Durchstechen einzelner Informationen aus der Diskussion gegen den Strich. Auch hier erwartet er - nach Spitzengesprächen der Ressortministerien unter Einbeziehung der Autoindustrie - dass anschließend das Ergebnis in der Staatskanzlei "finalisiert" wird. "Ich bin tendenziell für Anreizsysteme, nicht für die Paragrafen-Keule.""Viel Glück" wünscht Horst Seehofer Bayerns neuer SPD-Vorsitzender Natascha Kohnen. Er werde ihr mit "Anstand und Respekt" begegnen. "Es war ein guter Aufschlag von Kohnen, dass sich die SPD nicht weiter an der CSU abarbeitet und das Land schlecht redet." Schließlich "entscheiden Inhalte die Wahlen".