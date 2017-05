Politik Schwarzenfeld

(ral) Die Mitglieder des Kreisverbandes der Frauen-Union (FU) setzen auf Marianne Forster. Bei der Kreisversammlung am Samstag im Restaurant Miesberg bestätigten die Delegierten die bisherige Amtsinhaberin an der Spitze.

In ihrem Rechenschaftsbericht blickte Marianne Forster zunächst auf die abgelaufenen zwei Jahre im Kreisverband zurück. Diese waren von zahlreichen Aktionen und Vorträgen geprägt. Die Frauen-Union ist die zweitgrößte Arbeitsgemeinschaft innerhalb der CSU, betonte die Sprecherin. Darin seien alle Altersgruppen und alle Bevölkerungsschichten vertreten. Der FU-Kreisverband hat Forster zufolge zurzeit 663 Mitglieder in 14 Ortsverbänden. Die Frauen-Union habe auf Ortsebene zahlreiche Informationsveranstaltungen mit den Mandatsträgern der Partei organisiert. In den vergangenen beiden Jahren wurde auch wieder der Tag der Begegnung mit den Naab-Werkstätten in Ettmannsdorf organisiert und mit Hilfe der Ortsverbände Bruck und Nittenau veranstaltet. Als eine besondere Veranstaltung für den Kreisverband bezeichnete die Vorsitzende die 60-Jahr-Feier des FU-Bezirksverbandes Oberpfalz. In den nächsten Monaten werden die Bundestagswahl und im kommenden Jahr die Landtagswahl die Mitglieder der Frauen-Union fordern.CSU-Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier zog im Anschluss eine positive Bilanz der Arbeit der Großen Koalition. Themen, die die CSU und vor allem die FU mit eingebracht hätten, seien umgesetzt worden. Holmeier sprach auch die Mütterrente an: Diese sei noch nicht ganz am Ziel. Er dankte der FU für die bisher entgegengebrachte Unterstützung. Landtagsabgeordneter Alexander Flierl betonte die Wichtigkeit der bevorstehenden Wahlentscheidungen für Bayern und die Bundesrepublik. Eine wichtige Säule im Wahlkampf sei die Frauen-Union. Auch Landrat Thomas Ebeling dankte der FU für ihre geleistete Arbeit und gratulierte der Vorstandschaft.Bei der anschließenden Wahl wurde Marianne Forster aus Nabburg im Amt der Vorsitzenden bestätigt. Ihre vier gleichberechtigten Stellvertreter sind Christine Bauer (Schwandorf), Jenny Lehmer (Bruck), Hermine Rodde (Schwarzenfeld) und Tina Schmidt (Nittenau). Zu gleichberechtigten Schriftführerinnen wurden Christina Scheer und Katja Singerer gewählt. Als Schatzmeisterin fungiert Sonja Dietl.