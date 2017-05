Politik Schwarzenfeld

09.05.2017

10

0 09.05.201710

"Unser Land braucht eine ökologische und sozial orientierte Partei, die für die Bewahrung der Lebensgrundlagen eintritt und die demokratische Erneuerung vorantreibt". Professor Dr. Stefan Scheingraber (Cham) beruft sich mit seiner Forderung auf Papst Franziskus, der in seiner Schrift "Laudato si" schreibt: "Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterordnen."

Der frühere Chefarzt am Krankenhaus Cham ist Direktkandidat der ÖDP für die Bundestagswahlen und ein Verfechter der päpstlichen Thesen. Bei der Kreisversammlung im Miesberg-Restaurant erklärte der Arzt und Theologe das Prinzip des "immer schneller, immer weiter und immer mehr" für gescheitert. Obwohl die ökologischen Grenzen längst überschritten seien, herrsche in Wirtschaft und Politik immer noch der Fortschrittsglaube. Der ÖDP-Politiker wendet sich gegen die Verschwendungs- und Wegwerfgesellschaft und tritt für eine lebensfreundliche und weitblickende Politik ein.Der Mensch muss vor dem Profit kommen so Dr. Stefan Scheingraber. Deutschland müsse auf eine weltweite Reduktion des materiellen Konsums hinwirken. Es gehe um die Vermeidung von Kohlendioxid und um den Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung. Die ÖDP trete für Gewässerschutz und den Erhalt der Artenvielfalt ein. Die bisherige Wirtschaftspolitik zerstöre "unsere natürliche Umwelt", so der ÖDP-Politiker. Seine Partei fordere eine Wirtschaftspolitik "die nicht auf kurzsichtiges Gewinnstreben, sondern auf Nachhaltigkeit setzt".Kreisvorsitzender Alfred Damm kündigte einen Vortrag zum Thema "Bahnlärm" am 10. Mai in Pfreimd, eine Veranstaltung zum Thema "Gleichstromtrasse" am 27. Juni in Schwandorf, das Sommerfest des Kreisverbandes am 30. Juli in Brensdorf und den Wahlkampfauftakt am 2. August in Schwandorf an.