Politik Schwarzenfeld

28.04.2017

In der Sportparkgaststätte findet am Freitag, 5. Mai, die erste Bürgerwerkstatt für ein "Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept" (ISEK) statt. Beginn ist um 17 Uhr. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Am jenem Abend startet der Markt mit seinem "Städtebaulichen Entwicklungskonzept" in die Phase der Bürgerwerkstätten. An vier "Runden Tischen" diskutieren die Teilnehmer über die Entwicklungsziele für den Markt bis 2030.Folgende Themenkreis sollen bearbeitet werden:Tisch "Gemeinschaft und Erholung" mit den Themen Heimat und Zusammenleben; Öffentlicher Raum; Kultur und Vereine; Freizeitaktivitäten; Naherholung; Seen und FlüsseTisch "Flächenentwicklung und Wohnen" mit den Themen Baulandpotenziale und Nachverdichtung; Innerörtliche Leerstände und Brachflächen; Mietwohnungsbauförderung; Bahnquerung und Verknüpfung von Ortslagen; Altersgerechtes WohnenTisch "Bildung und Versorgung" mit den Themen Kinderbetreuung und Bildung; Gesundheit und Daseinsvorsorge; (öffentlicher) Verkehr; Technische InfrastrukturTisch "Wirtschaft" mit den Themen Gewerbe(flächen-)management; Einzelhandel; touristische InfrastrukturDas klingt theoretisch, hat aber sehr praktische Bezüge. Zum Beispiel, das Ausweisen von Wohnbauflächen oder Nachverdichtung im Bestand. Gefragt sind Ideen, wie Schwarzenfeld seine gute Bahn- und Autobahnanbindung besser für sich nutzen kann - oder zur Nutzung der Seennutzung.