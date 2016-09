Politik Schwarzenfeld

11.09.2016

14

0 11.09.201614

Herr Staatssekretär, wie hat sich Schloss Schwarzenfeld als Tagungsort gemacht ?

Albert Füracker: Es war nicht nur eine Premiere fürs Schlosshotel, sondern auch für die Oberpfalz. Die Resonanz war durchweg sehr gut, insbesondere die Erreichbarkeit wurde oft gelobt. Es zeigt, dass in der Oberpfalz gute Politik beschlossen werden kann.Wir haben sechs Papiere verabschiedet zu Finanzen und Steuern, Zuwanderung, Sicherheit, Außenpolitik, Wirtschaft und Rente. Das Grundsatzprogramm ist sehr gut vorbereitet, eine deutliche Weiterentwicklung. Hier haben sich viele junge, ehrenamtliche Mitglieder Gedanken gemacht, wir haben daher einen modernen Ton getroffen. Im Vorstand gab es keinen Widerspruch. Verabschiedet wird es auf dem Parteitag am 4. und 5. November.Derartige Dinge werden durch die Medien oft überbewertet. Wir arbeiten daran, einen gemeinsamen Weg zu finden. Wenn man sich nicht einigt, macht es keinen Sinn, am Parteitag ein Schauspiel zu liefern. Markus Söder hat sich klar zu München bekannt. (jrh)