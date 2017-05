Politik Schwarzenfeld

Überzeugt war am Ende der Diskussion nicht jeder. Und so passierte die Erschließungsplanung rund um die Max-Planck-Straße im neuen Gewerbegebiet den Marktrat mit drei Gegenstimmen.

Kosten: zwei Millionen

Antrag ignoriert

Lkw im Wohngebiet

Claudia Scharnagel vom verantwortlichen Ingenieurbüro Seuss aus Amberg stellte dem Plenum ihre Pläne vor, die das Gewerbegebiet West entwickeln helfen sollen. Konkret ging es um die Verlängerung der Max-Planck-Straße um 380 Meter, die derzeit gegenüber von Kögl erst ein paar ausgebaute Meter in das weite Brachland ragt, das einmal das Gewerbegebiet sein soll.Von einer Haupterschließungsstraße sollten zwei Stichstraßen mit Wendehämmern links und rechts abzweigen. Eine dieser Stichstraßen, die immerhin um die 150 000 Euro kosten wird, wurde nach einer Abwägung im Marktrat wieder gestrichen. Wie die Diskussion zeigte, hat die Planung mit dem grundsätzlichen Problem zu kämpfen, dass es noch keine Interessenten für Grundstücke gibt, so dass auch noch keine Parzellengrößen bekannt sind, an denen sich die Erschließung orientieren könnte.Am Ende standen knapp zwei Millionen Euro unter dem Strich - inklusive Gehsteig, Kanälen und Trinkwasserversorgung. Mit 15:3 Stimmen war der Rat für die modifizierte Planung. Einige Räte hatten grundsätzliche Probleme mit der Anlage des Gewerbegebiets und stimmten dagegen.Etwas einhelliger, aber doch mit einer Gegenstimme, präsentierte sich der Rat, als es um ein Anliegen von Peter Irlbacher (CSU) ging. Irlbacher hatte die 24 Hektar große Fläche zwischen den Milchwerken und der Ruit im Blick, die regionalplanerisch als Vorranggebiet für den Tonabbau eingestuft ist und als solche den Namen "t 10" trägt. Sie behindere die Entwicklung des Ortes und werde eigentlich gar nicht mehr benötigt, war sich Irlbacher sicher. Dem stimmten seine Ratskollegen zu."Es erscheint unrealistisch, dass zwischen Molkereistraße und Frotzersricht jemals Tonabbau vorgenommen wird", hieß es in dem entsprechenden Beschluss. Man will jetzt beim Regionalen Planungsverband Oberpfalz Nord ganz offiziell einen diesbezüglichen Antrag stellen - in der Hoffnung, dass der Verband diesmal reagiert, nachdem er einen gleichlautenden Vorstoß im Jahr 2011 schlicht ignoriert hatte.Heftiger flammte die Diskussion wieder auf, als der Antrag der Firma Kieswerk Schatz auf der Tagesordnung stand, das für seine Brecheranlage zum Bauschuttrecycling eine Änderung des Flächennutzungsplans wünscht. Denn der Betrieb der Anlage ist rechtlich nur einwandfrei, wenn um sie herum ein Sondergebiet ausgewiesen ist.An sich, da waren sich die meisten einig, steht die Anlage am Ende der Mogenlandstraße ganz gut und stört dort auch nicht (Thema Lärm). Aber sie wird mit Lastwägen beliefert und entsorgt, die durch das Wohngebiet Morgenlandstraße fahren müssen - was den Anwohner nicht gefallen wird, die seit Jahren darauf warten, dass die Kiesproduktion in der Nachbarschaft samt zugehörigem Schwerverkehr endlich einmal endet.Sonja Laußer (CSU) scheiterte mit ihrem Wunsch, Möglichkeiten für eine alternative Route erforschen zu lassen (nur drei Räte dafür). Im Gegenzug hat der Marktrat mit zwei Gegenstimmen die Änderung des Flächennutzungsplans in Richtung Sondergebiet auf den Weg gebracht.