Sport Schwarzenfeld

05.05.2017

Mit viel Selbstvertrauen geht der 1. FC Schwarzenfeld in die entscheidende Phase der laufenden Saison. Am Sonntag muss der Tabellenführer erneut auswärts antreten und will dabei auf jeden Fall punkten.

Die SpVgg Schirmitz stellt jedoch eine hohe Hürde für die Elf von Wolfgang Stier dar. Er sieht eine ganz schwierige Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen. "Schirmitz ist kämpferisch stark, verfügt über eine gut gestaffelte Abwehr und gibt sich zu Hause nicht so leicht geschlagen", sagt der FC-Trainer. Das Ziel seiner Defensive müsse es sein, das Kombinationsspiel der Schirmitzer zu unterbinden.Auf der anderen Seite soll Schwarzenfeld versuchen, die Angriffe schnell vorzutragen und die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen. Personell sieht es bei den Gästen allerdings nicht gut aus. So hat sich Griebl im letzten Spiel verletzt, und auch Schlagenhaufer wird ausfallen.Nachdem während der Woche insgesamt fünf Spieler wegen Grippe nicht trainieren konnten, entscheidet sich die Aufstellung erst kurzfristig. "Wir müssen versuchen, unsere gute Ausgangslage zu behalten und die Euphorie hochzuhalten. Ich hoffe nur, dass uns die Luft nicht ausgeht", meint Wolfgang Stier.Die Mannschaft wird alles geben und hofft auf die Unterstützung der Fans. Das Ziel ist ein weiterer Sieg, um für das bevorstehende Derby gegen Schwarzhofen gerüstet zu sein. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr.