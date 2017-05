Sport Schwarzenfeld

Sie haben es nun selbst in der Hand. Vor dem letzten Saisonspiel beim FC Amberg II mussten die Schwarzenfelder Fußballer am Samstag noch etwas zittern.

Wieder einen entscheidenden Schritt näher an das große Ziel herangerückt ist der 1. FC Schwarzenfeld nach dem mühevollen, aber in jeder Hinsicht verdienten 3:2-Sieg über den SV Schwarzhofen. Jetzt fehlt dem Tabellenführer nur noch ein Sieg zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Landesliga. Wenn Raigering am Ende punktgleich mit dem 1. FC wäre, wäre Schwarzenfeld aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs Meister.Das Derby gegen den SV Schwarzhofen begann für die Gastgeber nahezu wunschgemäß. Bereits nach zwei Minuten wurde Felix Peter von Philipp Fischer angespielt. In aussichtsreicher Position fackelte der FC-Angreifer nicht lange und vollstreckte zum 1:0. Die Elf von Wolfgang Stier zeigte gleich von Beginn an, dass sie motiviert und hellwach ist und dieses Duell für sich entscheiden wollte. Schwarzenfeld hatte das Spiel sicher im Griff, ließ den Gegner nur selten nach vorne kommen und besaß einige gute Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Regelrecht auf den Kopf gestellt wurde das Ergebnis in der 15. Minute. In dieser Situation verteidigten die Gastgeber schlecht, leisteten sich einen Fehler auf der Außenbahn und kassierten prompt den 1:1-Ausgleich nach einem Doppelpass durch Martin Weiß. Nur von kurzer Dauer war die Überraschung beim 1. FC Schwarzenfeld, die Mannschaft steckte den Ausgleich weg und drängte auf die neuerliche Führung. Die fiel in der 26. Minute durch Jaroslav Filinger, dem eine Körpertäuschung von Bernd Heinisch und ein gekonntes Zuspiel voraus gingen. Wieder versäumte es die Heimelf, die Möglichkeiten durch Bernd Heinisch und Sebastian Bauer zu nutzen. Völlig kurios kam das 2:2 für Schwarzhofen zustande. Tobias Gillitzer drosch den Ball von der Grundlinie einfach nach innen, um einen Eckball zu erzwingen. Zur Überraschung aller landete das Leder aber im Netz.Auch in der zweiten Halbzeit agierte der Spitzenreiter druckvoll. Der SV wurde in die Defensive gedrängt, lauerte aber auf Konter. Die besten Gelegenheiten hatten die Schwarzenfelder, die sich oft an der vielbeinigen Abwehr der Gäste fest liefen. Mit der Einwechslung von frischen Spielern hatte Trainer Wolfgang Stier ein glückliches Händchen. Der 1. FC Schwarzenfeld blies zur Schlussoffensive. Als Philipp Fischer in der 84. Minute den Ball über die Schwarzhofer Abwehr auf Felix Peter lupfte, wurde dieser zu Fall gebracht. Den nachfolgenden Elfmeter verwandelte Felix Peter zum 3:2. In den verbleibenden Minuten hätten die Platzherren den Vorsprung noch ausbauen können.1. FC Schwarzenfeld: Mika, Bayerl (80. Schlagenhaufer), Messmann, Bäßler, Philipp Peter, Fischer, Schmidt, Bauer (80. Zirngibl), Filinger, Heinisch (70. Ferstl), Felix PeterSV Schwarzhofen: Ullmann, Gillitzer (73. Bauer), Christian Weiß, Zäch, Voith, Michael Danner, Gietl, Martin Weiß, Christoph Danner, Weigl, Ludascher (56. Dupal)Tore: 1:0 (2.) Felix Peter, 1:1 (15.) Martin Weiß, 2:1 (26.) Jaroslav Filinger, 2:2 (39.) Tobias Gillitzer, 3:2 (84./Foulelfmeter) Felix Peter - SR: Michael Balk (SF Ursulapoppenricht) - Zuschauer: 200