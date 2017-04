Sport Schwarzenfeld

24.04.2017

9

0 24.04.2017

Es ist schwer in Worte zu fassen, was die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld gegen die HSG Pleichach vor heimischem Publikum absolvierten. Sie verloren diese wichtige, aber auch nicht hochklassige Landesliga-Partie mit 20:24.

Gut besuchter Sportpark

Machbare Aufgabe

Für beide Mannschaften war ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt dringend nötig. Die Gastgeberinnen erzielten erst nach zehn Minuten ihren ersten Treffer. Die schlechte Defensive macht es den Gästen leicht, einen kleinen Vorsprung herauszuspielen. Die HSG-Damen produzierten zu viele Fehler und schlossen ihre Angriffe zu hastig ab. Als die HSG kurz vor der Pause eine Zwei-Minutenstrafe kassierte, zogen die Gäste auf 11:8 davon.Ein schneller Anschlusstreffer gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte ließ wieder Hoffnung im sehr gut besuchten Schwarzenfelder Sportpark aufkommen, doch die Abwehr hatte sich danach immer noch nicht stabilisiert. Immer wieder gelang es dem Gegner durch einfache Aktionen zum Torerfolg zu gelangen. Carina Czichon brachte die Oberpfälzerinnen durch sehr schöne Kontertore wieder in die Partie zurück. Im Zusammenspiel mit Theresa Stubenvoll schafften sie in der 47. Spielminute den lang ersehnten Ausgleichstreffer zum 17:17. Die Stimmung in der Halle war kaum zu überbieten. Doch beide Mannschaften verfielen wieder in das gleiche hektische Spiel wie zum Anfang. Man schaffte es nicht, gegen eine taktisch nicht überzeugende Pleichacher Mannschaft die Oberhand zu gewinnen. Es folgte die schlechteste Phase im Spiel der Heimmannschaft. Ständig drohende Zeitspiele zwecks Einfallslosigkeit im Angriff forderten ihren Tribut. Die Gäste aus Franken bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende war es eine, wie schon so oft in dieser Saison, unnötige 20:24-Niederlage für die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld."Es war leider gute Darbietung meiner Mannschaft", sagte Trainer Jürgen Böhm. "Die Aufgabe wäre natürlich machbar gewesen. Wir dürfen aber nicht weiter darüber nachdenken, sondern müssen uns auf nächstes Wochenende konzentrieren."