Sport Schwarzenfeld

08.05.2017

0

0 08.05.2017

Schwarzenfeld/Schwarzhofen. Der Blick geht jetzt schon mit Wehmut zurück: "Für mich ist das hier in Schwarzhofen eine Herzensangelegenheit", sagt Adi Götz. Seit fünf Jahren trainiert der Schwarzenfelder die Bezirksliga-Elf des SV. "Jetzt ist es an der Zeit, etwas anderes zu machen", sagt der 49-Jährige.

Für mich ist das sicherlich als Trainer auch eine Umstellung. Trainer Adi Götz vor seinem Wechsel zum SV Neubäu

Und er macht etwas anderes: Seit dem Wochenende ist klar, dass Götz in der kommenden Saison den SV Neubäu trainiert. "Für mich ist das sicherlich als Trainer auch eine Umstellung", sagt der Übungsleiter. "Bisher habe ich viel mit jungen Spielern gearbeitet, Neubäu ist eine fertige Mannschaft." Die Truppe aus dem Kreis Cham ist sehr erfahren, Spieler aus vielen Nationalitäten spielen dort. Derzeit belegt das Team in der Kreisliga West Platz fünf - und hat noch Aufstiegschancen. Da die derzeit drei Erstplatzierten nicht aufstiegsberechtigt sind (Spielgemeinschaften), wäre der Vierte, aktuell der FC Rötz, Direktaufsteiger. Die punktgleichen Neubäuer gingen in die Relegation. "Der Aufstieg noch in dieser Saison wäre natürlich schön", sagt Götz. "Mittelfristig wollen wir in der Bezirksliga ohnehin eine gute Rolle spielen." Mit Mäzen Josef Gleixner und Vorstand Rainer Gleixner hat er über die Zukunft gesprochen. "Sie haben ein gutes Konzept", sagt Götz, der sich, sollte Neubäu aufsteigen, auch über neue Erfahrungen freuen würde. Neubäu würde wohl in der Bezirksliga Süd spielen. Götz: "Ich finde es mal ganz spannend, in Richtung Raum Regensburg zu arbeiten."In Schwarzhofen ist es aber noch nicht vorbei. Derzeit läuft es blendend. Sieben Siege in Folge (samt Pokalsieg gegen Pfreimd) weist der SVS auf. "Wir sind derzeit richtig in Fahrt. Die Jungs spielen so, wie ich mir das vorstelle", lobt Götz. Und plötzlich geht vielleicht sogar nach vorne etwas. Sollten die Schwarzhofener das Nachholspiel am Mittwoch gegen Vohenstrauß gewinnen, hätten sie zwei Spieltage vor Schluss noch sechs Punkte Rückstand auf die Bezirksliga-Führenden Schwarzenfeld und Raigering. "Und gegen Schwarzenfeld spielen wir noch", sagt Götz und ergänzt: "Vielleicht wird dann ja noch jemand nervös."