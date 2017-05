Sport Schwarzenfeld

23.05.2017

219

0 23.05.2017219

Wenn Oberpfälzer feiern, dann richtig: "Es ist schon hell geworden", sagt Wolfgang Hesl schmunzelnd. Diese Party hatten sich der Torwart und seine Kollegen von Arminia Bielefeld auch nach einer Saison voller Aufs und Abs verdient.

Einzelschicksale zählen nicht, man muss sich da dem Teamerfolg unterordnen. Wolfgang Hesl

Schwarzenfeld/Bielefeld. 20 Minuten lang waren sie am Sonntag total auf der Kippe, auf dem besten Weg in die dritte Liga. Wolfgang Hesl hatte gerade nach dem Führungstreffer der Dresdener den Ball aus dem Netz geholt, da schaute er zur Anzeigetafel: "1:0 für 1860 München" blinkte da auf. "Das war ein doppelter Schlag gegen uns", gibt der Mann im Tor seine Eindrücke wieder. Die Sechziger schienen gerettet, der Arminia drohte der Gang in die Relegation. "Dann haben wir alles oder nichts gespielt."Und alles wendete sich noch zum Guten, die Kicker von der Bielefelder Alm schafften mit dem 1:1 bei den Sachsen den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Nach der Rückkehr nach Bielefeld startete in den Kneipen die dritte Halbzeit.Seit Montagabend ist Hesl wieder daheim, in Schwarzenfeld (Kreis Schwandorf) bei seiner Frau und der kleinen Tochter. Ganz entspannt kann sich der 31-Jährige dann am Fernseher anschauen, was am Freitag gut 40 Kilometer südlich in Regensburg passiert. Hesl ist froh, dass der Arminia die Relegation gegen die Regensburger erspart geblieben ist: "Der Drittliga-Dritte ist immer ein Gegner mit viel Selbstvertrauen."Seine Bielefelder waren dagegen lange Zeit ein Team ohne allzu viel Selbstvertrauen: "Schon der Saisonstart ging daneben", erzählt der Torwart. Und auch für ihn persönlich war seine zweite Spielzeit bei den Ostwestfalen eine schwierige.Als Stammkeeper ging der beim HSV ausgebildete Profi in die Saison. Im März nahm ihn Ex-Trainer Jürgen Kramny plötzlich aus dem Tor: "Natürlich ist man da enttäuscht", blickt Hesl auf diesen Tag, das Gastspiel beim 1. FC Nürnberg, zurück. "Für mich persönlich war das aber kein Tiefpunkt, ich konnte mir ja nichts vorwerfen." Das tat auch Kramny nicht. Der wollte nur etwas anderes im Abstiegskampf ausprobieren. Aber Hesl ist schon seit mehr als zehn Jahren im Profigeschäft unterwegs. Er wusste: "Einzelschicksale zählen nicht, man muss sich da dem Teamerfolg unterordnen." Und kämpfen, weiterkämpfen. Der neue Trainer Jeff Saibene sah, wie der Oberpfälzer im Training ackerte. In den letzten drei Saisonspielen stand Hesl wieder im Kasten. Von hinten peitschte er seine Jungs an. Der Klassenerhalt wurde gepackt. Das ist schon eine echt geile Truppe", lobt Hesl den Charakter des Teams.Gerne würde er ein Teil der Mannschaft bleiben. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Während des Abstiegskampfes wurde nicht verhandelt. Von Schwarzenfeld aus hat er oft Kontakt zu den Arminia-Verantwortlichen. "Erst wird die Vertragsverlängerung beim Trainer anstehen", sagt der Torwart. Und der Coach aus Luxemburg wird dann wohl weiter auf den Oberpfälzer setzen. Hesl: "Danach könnte alles ganz schnell gehen."