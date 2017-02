Sport Schwarzenfeld

Improvisation war zunächst angesagt: Danach lief es aber wie am Schnürchen. Wohl selten hat HSG-Trainer Uli Reitmeier ein Spiel seiner Damen so entspannt auf der Bank erlebt.

Nabburg/Schwarzenfeld. Es war der erste Auswärtssieg für die Handballerinnen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld in dieser Landesliga-Saison und der fiel mit 33:18 beim TSV Lichtenau sehr deutlich aus.Nachdem einige Spielerinnen kurzfristig abgesagt hatten, musste Trainer Uli Reitmeier improvisieren. Die HSG-Damen wussten, aber wie wichtig diese Begegnung war und präsentierten sich von Anfang an sehr kampfstark. Sie ließen dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance, sich in diese Begegnung hineinzuspielen. Basierend auf einer sehr kompakt stehenden Abwehr mit sehr viel Biss, erkämpften sie sich Ball um Ball und fanden im Angriff immer wieder den Weg zum gegnerischen Tor. Erst in der siebten Spielminute gelang es der Heimmannschaft, ihren ersten Treffer - zum 1:5 - zu erzielen. Ganz im Gegensatz zu den vergangenen Partien zeigten sich die Oberpfälzerinnen als geschlossene Mannschaft. Einschließlich der Torfrauen bewies jede einzelne Spielerin ihre Stärke. Der TSV Lichtenau versuchte zwar dagegenzuhalten, konnte aber an diesem Tag dem hohen Tempo der HSG-Damen nichts entgegenbringen. "Die Lichtenauer wurden regelrecht von meiner Mannschaft überrollt", gab HSG-Trainer Reitmeier das Kräfteverhältnis wieder. Zur Halbzeit stand es dann bereits 16:8. "Es war eine sehr gute erste Hälfte", lobte Reitmeier. "Jede einzelne Spielerin einschließlich der Torfrauen zeigte, was in ihnen steckt."Auch in der zweiten Hälfte agierten die HSG-Damen hochkonzentriert. Zwar war die Torfrau der Heimmannschaft gut aufgelegt, doch das hohe Ergebnis konnte auch sie nicht verhindern. Das hohe Tempo, das die HSG-Damen gingen, zerrte an den Kräften des TSV Lichtenau. In der 40. Spielminute stand es bereits 25:12, das war schon die Entscheidung im Spiel gegen den momentanen Tabellenletzten."Wir haben über 60 Minuten eine geschlossene Mannschaftsleistung mit hoher Konzentration gezeigt", freute sich Reitmeier. "Man hat gesehen, dass meine Mädels mit Freude in dieser Begegnung bei der Sache waren. Der TSV Lichtenau hatte keine Sekunde den Hauch einer Chance. So müssen wir uns auch in den kommenden Begegnungen präsentieren."Tore: Völkl-Simbeck (9/1), Fleischmann (7/1), Schopper (5), Anna Stubenvoll (4/1), Heyn (4), Theresa Stubenvoll (3), Cerna (1)